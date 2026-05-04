Euro se apropie de 5.2 lei pe interbancar. Ce înseamnă un euro mai scump pentru buzunarul tău

Luni dimineața, euro se tranzacționa la un curs de 5.1939 lei, potrivit Bloomberg. Cum se traduce asta pentru finanțele tale? Dacă ai un credit în euro, rata ta lunară va crește. Factura la utilitățile calculate la cursul euro vor crește și ele (mie personal compania de telefonie mobilă mi-a calculat zilele trecute factura la un curs de 5.16 euro). Mâncarea (multă venită din import) se va scumpi.

Dacă salariul tău e în lei, dar te-ai împrumutat în euro, rata lunară îți va crește …

…chiar dacă Euribor „stă pe loc”. Practic, vei avea nevoie de mai mulți lei pentru a cumpăra aceiași euro.

Exemplu: la 1 EUR = 5,09 RON, o rată de 500 € înseamnă 2.545 RON

Dacă euro va ajunge la 5.3 lei aceeași rată urcă la 2.650 RON

Asta va pune o presiune suplimentară inclusiv asupra stabilității financiare, BNR spunând că rata creditelor neperformante la creditele în valută e de 6,9%, față de 2,5% în cazul creditelor în lei.

Mai jos, cum afectează scumpirea euro în fața leului, în 3 scenarii de depreciere (5%, 10% și 15%):

Deprecierea leului îți va scumpi mâncarea (prin canalul importurilor)

România a importat alimente de circa 7,5 miliarde de euro, spun datele INS. Iar în ianuarie 2026, de aproape jumătate de miliard de euro. O depreciere a leului scumpește importurile, iar asta se va vedea în prețul la raft.

În plus, firmele românești sunt împrumutate mult în euro, ceea ce le va face să transfere costurile suplimentare în prețuri. „Riscul valutar pe segmentul IFN se menține important. Sectorul companiilor nefinanciare este în continuare creditat semnificativ în monedă străină – împrumuturile în valută reprezintă 87,1% din total”, arată datele BNR

Îți va scumpi concediul, dacă ți-l faci în străinătate

Dacă ți-ai rezervat o cazare în Grecia pentru 14 nopți, la care adaugi mâncarea și mici cheltuieli, prețul e într-un interval de 2500-3500 de euro, în funcție de locul în care mergi și de confortul ales. La o depreciere a leului până la 5,2 unități/euro, scoți din bucunar circa 500 de lei în plus. Dacă deprecierea e mai mare, costurile urcă proporțional.

Inflația și economia

Deprecierea monedei influențează economia prin prețuri: Importurile devin mai scumpe, iar asta duce la creșterea inflației. Iar venitul tău real poate scădea

Sigur, deprecierea leului are efecte mixte:

Pozitive: Exporturile devin mai competitive. Turismul poate beneficia de un euro mai puternic.

Negativ: Țările cu multe datorii în valută ( împrumuturile în euro) se confruntă cu stres

Riscurile de stabilitate financiară cresc dacă mulți debitori se confruntă cu dificultăți