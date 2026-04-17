Europa mai are „combustibil pentru avioane pentru aproximativ șase săptămâni”, spune șeful AIE

Europa are „probabil șase săptămâni, sau cam așa ceva combustibil pentru avioane”, a declarat joi șeful Agenției Internaționale pentru Energie (AIE), avertizând asupra posibilelor anulări de zboruri care va avea loc „în curând”, în cazul în care aprovizionarea cu petrol rămâne perturbată de războiul din Iran.

Directorul executiv al AIE, Fatih Birol, a prezentat o imagine îngrijorătoare a repercusiunilor globale ale a ceea ce a numit „cea mai mare criză energetică cu care ne-am confruntat vreodată”, rezultată din întreruperea aprovizionării cu petrol, gaze și alte aprovizionări vitale prin Strâmtoarea Ormuz.

„Aceasta este o situație de mare dificultate și va avea implicații majore pentru economia globală. Și cu cât continuă acest lucru, cu atât mai rău va fi pentru creșterea economică și inflația la nivel mondial”, a spus el.

Impactul va fi „o creștere a prețurilor (benzinei), a prețurilor la gaze și a prețurilor la electricitate”, a adăugat Birol.

Impactul economic se va resimți inegal, unele țări fiind „lovite mai puternic decât altele”, a spus el, citând Japonia, Coreea, India, China, Pakistanul și Bangladesh ca țări aflate în prima linie a crizei energetice.

„Țările care vor suferi cel mai mult nu vor fi cele ale căror voci sunt auzite pe scară largă. Vor fi în primul rând țări în curs de dezvoltare. Cele mai sărace țări din Asia, Africa și America Latină”, a spus el. „Apoi, criza va ajunge în Europa și în cele două Americi”, a adăugat el, vorbind din biroul său din Paris.

Dacă Strâmtoarea Ormuz nu este redeschisă, în Europa „vom auzi în curând că unele zboruri din orașul A către orașul B ar putea fi anulate din cauza lipsei de combustibil”, a adăugat.

Birol s-a pronunțat împotriva așa-numitului sistem de „de taxare” pe care Teheranul l-ar fi instituit pentru unele nave, permițându-le să treacă prin strâmtoare contra unei taxe. El a spus că transformarea acestuia într-o regulă mai permanentă ar risca să creeze un precedent care ar putea fi aplicat altor căi navigabile.

„Dacă îl schimbăm o dată, ar putea fi dificil să ne revenim la cum era înainte”, a subliniat Birol.

Penurie de combustibil în mai sau în iunie

Săptămâna trecută, Consiliul Internațional al Aeroporturilor din Europa a scris Comisiei Europene, explicând că penuria de combustibil pentru avioane ar putea începe la începutul lunii mai dacă petrolierele nu încep să navigheze prin Ormuz.

Traficul pe calea navigabilă, care transporta o cincime din rezervele mondiale de țiței și gaze naturale lichefiate înainte de război, a fost aproape complet blocat de când a început războiul din Iran, odată cu atacurile aeriene americano-israeliene din 28 februarie.

Birol a avertizat că „poate la începutul lunii mai”, Europa s-ar putea confrunta cu o penurie de combustibil pentru avioane, însă situația variază foarte mult de la un continent la altul.

Austria, Bulgaria și Polonia au rezerve confortabile. La polul opus se află Marea Britanie, Islanda și Olanda. Franța este pe undeva la mijloc. Iar impactul nu va fi același pentru toate aeroporturile și companiile aeriene. (Material realizat cu sprijinul Rador Radio Romania)