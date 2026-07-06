Europa transpiră, China încasează banii pe aparatele de aer condiționat

Uniunea Europeană încearcă să reducă deficitul comercial record cu China până în luna octombrie, însă valul istoric de căldură care afectează continentul determină o explozie a cererii pentru aparate de aer condiţionat produse în China, evidenţiind cât de dificil este pentru Bruxelles să îşi reducă dependenţa de importurile chineze, transmite CNBC, citat de news.ro.

Uniunea Europeană şi China au publicat luni o declaraţie comună prin care şi-au propus să reechilibreze relaţiile comerciale şi să rezolve disputele privind accesul pe piaţă, controalele la export şi proprietatea intelectuală.

Comisarul european pentru Comerţ, Maros Sefcovic, a declarat că cele două părţi şi-au acordat termen până în octombrie pentru obţinerea unor „rezultate concrete”. De asemenea, UE şi China vor crea un grup comun de lucru care va monitoriza fluxurile comerciale, iar Beijingul a oferit asigurări că restricţiile la export pentru pământurile rare şi magneţii permanenţi nu vor afecta lanţurile europene de aprovizionare.

„Exporturile Chinei către Uniunea Europeană continuă să crească, în timp ce cota noastră de piaţă din China continuă să scadă. Această evoluţie nu este sustenabilă”, a declarat Sefcovic.

Totuşi, analiştii sunt sceptici că Beijingul va adopta măsuri suficiente pentru a reduce dezechilibrul comercial.

Deficitul comercial al Uniunii Europene cu China a crescut anul trecut cu 15%, până la 360 de miliarde de euro, iar în primul trimestru din 2026 a ajuns la 98 de miliarde de euro, cel mai ridicat nivel din 2022. Echipamentele electrice şi utilajele se numără printre cele mai importate produse.

În acelaşi timp, valul de căldură fără precedent a schimbat comportamentul consumatorilor europeni. Temperaturile de peste 40 de grade Celsius au determinat tot mai multe gospodării să cumpere aparate de aer condiţionat, piaţă dominată aproape în totalitate de producători asiatici.

Compania chineză Midea a anunţat că comenzile pentru modelul PortaSplit, conceput special pentru piaţa europeană, au depăşit 200.000 de unităţi în acest an, dublu faţă de ritmul din 2025. În Germania, un site care monitorizează în timp real stocurile acestor aparate a devenit viral după ce a arătat că majoritatea produselor sunt epuizate.

Potrivit Agenţiei Internaţionale pentru Energie, doar aproximativ 20% dintre locuinţele europene sunt dotate cu aer condiţionat, comparativ cu aproape 90% în Statele Unite, ceea ce oferă un potenţial uriaş de creştere pentru producătorii asiatici.

Conform Euromonitor International, niciuna dintre cele mai bine vândute cinci mărci de aparate de aer condiţionat din Europa nu aparţine unei companii din Uniunea Europeană. Primele trei locuri sunt ocupate de producătorii chinezi Haier, Gree şi Midea, care controlează împreună aproximativ 32% din piaţa europeană. Clasamentul este completat de compania turcă Beko şi japoneza Daikin.

Succesul modelului PortaSplit ilustrează modul în care producătorii chinezi îşi adaptează produsele la particularităţile pieţei europene. Unitatea exterioară poate fi montată fără găurirea faţadei clădirii, fiind clasificată drept mobilier şi nu instalaţie fixă, ceea ce îi permite să respecte regulile stricte din oraşe precum Paris. De asemenea, cantitatea de agent frigorific este menţinută sub limita impusă de legislaţia franceză.

Analiştii avertizează că această situaţie evidenţiază slăbiciunea industrială a Europei în domenii tehnologice importante.

„Jumătate din importurile europene din China sunt produse tehnologice, de la automobile până la echipamente industriale sofisticate. Este o inversare a tendinţei din ultimele decenii şi reprezintă un motiv de îngrijorare pentru industria europeană”, a declarat Denis Depoux, director global al companiei de consultanţă Roland Berger.

Economista Alicia García Herrero, de la Natixis, consideră că progresele obţinute în negocierile comerciale sunt limitate.

„China nu şi-a asumat angajamente reale privind reducerea dezechilibrului comercial sau mecanisme concrete de implementare. Deocamdată, este mai degrabă o strategie de a descuraja Uniunea Europeană să adopte noi măsuri protecţioniste”, a spus aceasta.

Comisia Europeană a transmis că „status quo-ul nu mai este o opţiune” şi a început deja să adopte măsuri mai ferme împotriva unor companii chineze, inclusiv prin restricţionarea finanţării proiectelor solare care folosesc componente fabricate în China şi eliminarea scutirilor fiscale pentru coletele de mică valoare utilizate de platforme precum Temu şi Shein.

Specialiştii subliniază însă că Bruxelles-ul încearcă să găsească un echilibru între protejarea industriei europene şi menţinerea accesului consumatorilor la produse chinezeşti mai ieftine, evitând în acelaşi timp declanşarea unui război comercial de amploare cu Beijingul.