Evaluarea ANAF: note bune la ghișeu, corigență la digital

Ministerul Finanțelor a centralizat rezultatele celui mai amplu exercițiu național de evaluare de către contribuabili a serviciilor oferite de Agenția Națională de Administrare Fiscală.

În patru luni, 99.827 de contribuabili au transmis răspunsuri valide, iar datele arată un nivel bun de satisfacție pentru interacțiunea directă la ghișeu, dar și așteptări justificate pentru servicii digitale mai rapide, stabile și ușor de folosit, arată un comunicat al ANAF transmis miercuri.

Feedbackul va fundamenta prioritățile de modernizare la nivelul ANAF, inclusiv finalizarea noului Spațiu Privat Virtual și a noului portal ANAF, spun autoritățile.

„Performanța ANAF se măsoară atât prin colectare, cât și prin modul în care sunt tratați contribuabilii. Feedbackul celor aproape 100.000 de respondenți arată progrese la ghișeu, dar și așteptări ridicate, în mod justificat, pentru serviciile digitale ANAF. În ultimul an am lansat numeroase instrumente digitale noi – precum portalul eLicitații ANAF, Declarația Unică precompletată, aplicația iBon – iar acum finalizăm noul portal și, ulterior, noul SPV al Agenției. Reforma înseamnă servicii simple și predictibile pentru contribuabili, iar pentru Administrație înseamnă instrumente obiective de evaluare, care să măsoare clar progresul, să evidențieze ceea ce trebuie îmbunătățit și care să susțină construcția de politici publice bazate pe rezultate, nu pe percepții”, a declarat Alexandru Nazare, Ministrul Finanțelor.

Principalele rezultate ale evaluării:

Interacțiunea în unitățile fiscale din ultimele 12 luni a fost evaluată cu 4,0 din 5, iar cea mai recentă interacțiune la ghișeu cu 4,1 din 5.

Spațiul Privat Virtual a obținut un scor de 3,7 din 5, iar portalul ANAF 3,6 din 5.

Serviciile de Call Center au fost evaluate între 3,3 și 3,5 din 5, suportul prin Chat între 2,9 și 3,1 din 5, iar Chatbot-ul ANA cu 2,7 din 5.

4.610 de respondenți (4,6%) au semnalat blocaje sau încărcarea lentă a site-ului ANAF, iar 4.327 funcționarea neconstantă și viteza redusă a SPV, pe fondul lucrărilor de mentenanță, actualizări și migrări ale infrastructurii informatice.

4.034 de respondenți (4%) au evidențiat interfața neintuitivă a site-ului și a SPV, iar 3.152 (3,2%) dificultăți în accesarea sau citirea mesajelor din SPV.

1.455 de respondenți (1,5%) au semnalat probleme privind atitudinea ori pregătirea personalului, iar 885 au indicat întreruperile generate de mentenanță și blocaje.

Rezultatele confirmă o schimbare importantă în relația directă cu contribuabilul: serviciile de la ghișeu sunt evaluate pozitiv. În același timp, observațiile privind interacțiunea online arată clar că nivelul actual nu este suficient. Contribuabilii se așteaptă ca experiența digitală să fie rapidă, stabilă, intuitivă și cu mai puțină birocrație.

Ministerul Finanțelor și ANAF au accelerat deja această transformare. În cursul acestui an au fost lansate sau extinse instrumente precum Declarația Unică – formular inteligent precompletat, platforma eLicitații ANAF, asistentul virtual ANA sau aplicația iBon. Prin acestea Ministerul Finanțelor și ANAF continuă modernizarea serviciilor electronice, încurajează conformarea voluntară, contribuie la prevenirea evaziunii fiscale și urmăresc creșterea transparenței și a încrederii dintre administrația fiscală, contribuabili și consumatori. În paralel, noul SPV și noul portal ANAF sunt în curs de finalizare.

Digitalizarea serviciilor pentru contribuabili este parte dintr-un proces mai amplu de modernizare a ANAF. În ultimul an, au fost îndeplinite înainte de termen două ținte PNRR, a fost renegociat jalonul privind decalajul de TVA, evitându-se pierderea a până la un miliard de euro, au fost reformate mecanismele de eșalonare și inactivitate fiscală, iar selecția controalelor a fost mutată tot mai mult către analiza de risc și verificări bazate pe date. Instrumente precum RO e-Factura, RO e-Transport și raportarea SAF-T permit administrației să confrunte declarațiile fiscale cu realitatea economică și să direcționeze controalele către zonele cu impact fiscal semnificativ.

Rezultatele se văd și în execuția bugetară din primele cinci luni ale anului 2026: Încasările totale din colectare au fost de 279,5 miliarde de lei, cu peste 23 de miliarde de lei mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut și încasări din TVA cu aproape 22,9% mai mari, în condițiile unor rambursări de TVA către mediul de afaceri mai mari cu peste 2 miliarde de lei. Totodată, peste 78.000 de contribuabili au beneficiat de bonificații pentru plata anticipată a obligațiilor fiscale, ceea ce confirmă rolul stimulentelor și al conformării voluntare.

Analizele de risc au orientat controalele către comerțul online și economia platformelor, transportul alternativ, livrările la domiciliu, comerțul cu autoturisme, casele de amanet și schimbul valutar, fraudele și rambursările ilegale de TVA, precum și persoanele cu averi și venituri cu risc fiscal ridicat. Printre rezultatele recente se numără măsuri asigurătorii de peste 40 de milioane de lei în urma a 227 de activități de control în comerțul online, creanțe suplimentare de peste 540 de milioane de lei în urma a 1.102 controale privind averi și venituri nejustificate, nereguli fiscale de peste 78 de milioane de lei în transportul alternativ și prejudicii de peste 49 de milioane de lei identificate în rețele de livrări la domiciliu și în comercializarea de conținut online.

Toate aceste rezultate sunt măsurate prin indicatori obiectivi și validate inclusiv prin experiența directă a contribuabililor. Ministerul Finanțelor va continua să folosească mecanismul de feedback pentru a recunoaște deschis zonele care trebuie îmbunătățite și pentru a direcționa resursele acolo unde este cea mai mare nevoie.

Ministerul Finanțelor mulțumește tuturor contribuabililor care au participat la acest exercițiu de evaluare și încurajează utilizarea în continuare a instrumentelor de feedback, esențiale pentru îmbunătățirea calității serviciilor publice.