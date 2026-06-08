Excelență în medicina: medici din 16 țări au participat la Sibiu la unul dintre cele mai importante cursuri de neurofiziologie intraoperatorie, organizat de MedLife și ASNER

Spitalul MedLife Polisano Sibiu, alături de Asociația de Neurofiziologie Electrodiagnostică din România (ASNER), a găzduit în perioada 4-7 iunie cursul internațional „Intraoperative Neurophysiology – A State-of-the-Art Approach”, unul dintre cele mai importante evenimente educaționale dedicate monitorizării neurofiziologice intraoperatorii. Desfășurat la Sibiu, evenimentul a reunit 120 de participanți din țară și din străinătate, dintre care 35 de specialiști internaționali provenind din 16 țări, și a adus în fața acestora peste 30 de speakeri de renume din Statele Unite, Europa, Asia și America de Sud, recunoscuți pentru contribuțiile lor în domeniile neurochirurgiei, neurologiei, neurofiziologiei și anesteziei.

„Suntem onorați că Spitalul MedLife Polisano Sibiu este partener și co-organizator al acestui eveniment. Implicarea noastră reprezintă o recunoaștere a experienței acumulate în peste 12 ani de activitate în domeniul monitorizării neurofiziologice intraoperatorii. Totodată, ne bucurăm că trei dintre specialiștii noștri – Dr. Dan Filip, Dr. Claudiu Matei și Dr. Iulia Dancu – fac parte din corpul de lectori al cursului”, a declarat Ștefan Lungu, directorul spitalului din Sibiu.

Evenimentul a oferit participanților acces la unele dintre cele mai noi concepte, tehnologii și aplicații clinice din domeniul monitorizării neurofiziologice intraoperatorii. Programul a fost coordonat de Prof. Mirela Simon, Associate Professor of Neurology la Harvard Medical School, și a inclus sesiuni teoretice, workshopuri, demonstrații și prezentări de caz dedicate aplicării neurofiziologiei intraoperatorii în practica medicală.

Cursul face parte dintr-o serie internațională de evenimente dedicate monitorizării neurofiziologice intraoperatorii, organizate anual în centre medicale și universitare de referință din lume. După ediția desfășurată la Sibiu, următoarea întâlnire a comunității internaționale va avea loc la Mumbai, India.

Interesul ridicat pentru eveniment confirmă relevanța tot mai mare a neurofiziologiei intraoperatorii în chirurgia modernă. Participanții – medicii chirurgi din specialitățile cu risc neurologic (neurochirurgie, ortopedie, chirurgie vasculară, chirurgie ORL și chirurgie generală cu interes în patologia tiroidiană), anesteziști, neurologi și medici rezidenți din aceste specialități – au avut oportunitatea de a învăța direct de la experți internaționali și de a face schimb de experiență în jurul celor mai noi tehnologii și protocoale utilizate la nivel mondial.

Monitorizarea neurofiziologică intraoperatorie – standardul modern care transformă neurochirurgia

Monitorizarea neurofiziologică intraoperatorie (MNIO) este o tehnică de vârf, disponibilă în foarte puține centre din România. Aceasta reprezintă una dintre cele mai importante inovații dedicate creșterii siguranței actului chirurgical, prin monitorizarea în timp real a sistemului nervos în timpul intervențiilor chirurgicale complexe.

La MedLife Polisano Sibiu, această metodă este utilizată de peste 12 ani în intervenții neurochirurgicale complexe. Astfel, cu ajutorul tehnicilor avansate de monitorizare și cartografiere neurologică, medicii pot identifica și proteja structurile implicate în funcții esențiale precum cele motorii, senzitive, vizuale și de limbaj. Aceste informații oferă echipei chirurgicale un nivel suplimentar de control, contribuind atât la creșterea gradului de rezecție a leziunilor, cât și la reducerea riscului de complicații neurologice postoperatorii.

„Unul dintre obiectivele principale în neurochirurgia modernă este «Maximal Safe Resection» – îndepărtarea completă a leziunii, cu păstrarea funcțiilor neurologice ale pacientului. Astfel, monitorizarea funcțiilor neurologice în timpul intervențiilor complexe nu mai reprezintă o opțiune, ci un standard care contribuie direct la siguranța pacientului și la calitatea rezultatelor postoperatorii.

Ne bucurăm că MedLife Polisano Sibiu a fost gazda unui eveniment care a facilitat schimbul de expertiză între specialiști și a adus în România unele dintre cele mai actuale practici utilizate la nivel internațional. Totodată, faptul că am reunit la Sibiu specialiști din 16 țări și experți din centre medicale și universitare de referință din întreaga lume confirmă interesul tot mai mare pentru dezvoltarea neurofiziologiei intraoperatorii și pentru integrarea acesteia în practica medicală curentă” , a declarat dr. Claudiu Matei, medic primar neurochirurg și coordonatorul Brain Team din cadrul MedLife Polisano Sibiu.

În ultimii ani, neurofiziologia intraoperatorie a devenit un standard în centrele medicale de referință din întreaga lume pentru intervențiile neurochirurgicale, spinale și oncologice complexe.

Prin implicarea în organizarea unor astfel de evenimente, MedLife își reconfirmă angajamentul de a susține educația medicală continuă, colaborarea internațională și accesul specialiștilor români la cele mai noi tehnici și tehnologii din domeniul medicinei moderne.

Despre Grupul MedLife

MedLife a pornit acum aproape trei decenii, s-a dezvoltat sănătos și a devenit cel mai mare furnizor de servicii medicale private din România. Antreprenorii români, care au pus bazele acestei companii, au investit și s-au implicat pentru a aduce schimbare în sistemul de sănătate românesc, au crezut în inovație și au îndrăznit să țintească cât mai sus, pentru a oferi pacienților români calitate, profesionalism, grijă și respect pentru nevoile lor.

Compania operează cea mai extinsă reţea de clinici, una din marile reţele de laboratoare medicale, spitale generale şi specializate şi are cea mai mare bază de clienţi corporate pentru Pachete de Prevenţie în Sănătate din țară. Este, de asemenea, din punct de vedere al vânzărilor, unul dintre cei mai mari jucători de servicii medicale private din Europa Centrală și de Est.

Grupul MedLife are un istoric de succes în ceea ce privește atât creșterea organică, cât și creșterea prin achiziții. Echipa sa puternică și experimentată de management a fost capabilă să creeze și să gestioneze aceste oportunități de creștere, dobândind cunoștințe și experiență valoroase, care să îi permită găsirea celei mai bune căi pentru continuarea cu succes a extinderii.

Fiind o companie românească cu tradiție, MedLife a ales să se listeze la Bursa din România, fiind un model al listărilor pe piața locală de capital. A deschis orizonturi, iar prin guvernanța corporativă pe care o are implementată, a inspirat și alte companii locale spre a porni pe acest drum și a ajuta la dezvoltarea capitalului românesc și a economiei. Acțiunile emise de MedLife SA sunt admise la tranzacționare pe piața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București, Categoria Premium, având simbolul de tranzacționare ″M″.

În perioada de pandemie, MedLife a reușit să joace un rol esențial în societate și să capete un statut de lider în monitorizarea pandemiei prin implicarea activă în zona de cercetare.

Compania continuă să investească în proiecte cu impact asupra comunității locale, în tehnologie și infrastructură. Creează locuri de muncă și dezvoltă un ecosistem care contribuie la dezvoltarea și menținerea unei Românii sănătoase.

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Acest articol este susținut de MedLife, cea mai mare rețea de servicii medicale private din România și face parte dintr-un demers amplu de informare și educare, dedicat prevenției și unui stil de viață sănătos, pe termen lung.

La MedLife, sănătatea este abordată cu atenție și responsabilitate, pornind de la nevoile reale ale fiecărui pacient. Deciziile medicale se bazează pe evaluări complexe, susținute de echipe multidisciplinare de medici buni și tehnologii de ultimă generație. Prin soluții moderne de diagnostic și tratament și, mai nou, prin expertiza în genomică și posibilitatea de identificare timpurie a riscurilor pentru boli comune sau asociate stilului de viață, MedLife își propune să ajute oamenii să aibă mai multă grijă de sănătatea lor.

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Articol susținut de MedLife