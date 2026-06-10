EXCLUSIV ANAF închide rețeaua proprie de magazine

ANAF pregătește închiderea magazinelor fizice pe care le operează, a declarat pentru Profit.ro secretarul general adjunct al ANAF, Mironel Panțuroiu. Magazinele Fiscului nu au vânzări suficiente încât să fie considerate eficiente, iar comercializarea de bunuri se va face pe viitor doar online a spus acesta.

De asemenea, se va renunța pe viitor și la vânzarea de bunuri prin magazine cu care ANAF colabora în regim de consignație.

Vânzarea online va rămâne, pentru perioada următoare, doar la sistemul de licitații pe platforma online lansată de Fisc.

ANAF a analizat un proiect pentru extinderea platformei online cu o secțiune de vânzare la bucată, cu preț fix și livrare prin curier, dar aceasta nu mai este o variantă, cel puțin pentru acest an, inclusiv din lipsa fondurilor necesare.

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