EXCLUSIV Tranzacție surpriză în România cu un fond al Băncii Centrale a Ungariei

Omer Tetik, CEO-ul Băncii Transilvania, intră pe piața imobiliară românească, în parteneriat cu turcii de la Synergy, printr-o tranzacție cu un fond al Băncii Centrale a Ungariei, care vizează unul dintre puținele proiecte rezidențiale majore autorizate în Sectorul 1 al capitalei, după ce a căzut vânzarea către familia Apreutese, proprietara transportatorului de mărfuri International Alexander, potrivit surselor Profit.ro

În vara anului trecut, familia Apreutese, în parteneriat cu Repaco Capital, a anunțat că a cumpărat de la Optima Investment, administratorul fundațiilor create de Banca Națională a Ungariei, un teren de 1,4 hectare în zona Expoziției, pe care este autorizată construcția unei clădiri de birouri, cu o suprafață de circa 17.000 de metri pătrați, completată de două blocuri pentru locuințe, cu un total de 238 de apartamente.

Acesta este unul dintre puținele proiecte rezidențiale majore autorizate în Sectorul 1. Cumpărătorul plătise un avans de 750.000 de euro la semnarea promisiunii bilaterale de vânzare cumpărare, însă tranzacția a fost anulată, potrivit datelor înscrise în cartea funciară a terenului vizat.

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