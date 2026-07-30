Explicația Adidas pentru invazia ghetelor roz la Cupa Mondială 2026: „Un accident”

Producătorul de echipament sportiv Adidas a pus pe seama unei simple „coincidențe” apariția pe scară largă a ghetelor de fotbal roz în picioarele multor jucători în timpul ediției de anul acesta a Cupei Mondiale, competiție în cadrul căreia producătorii au optat, în general, pentru această culoare, și și-a cerut scuze, scrie joi AFP.

Timp de decenii, negrul a dominat autoritar terenul de fotbal, până la apariția primelor modele albe, urmată de o explozie de culoare alimentată de tendințele modei și de strategiile de marketing ale producătorilor de echipament.

Totuși, de la epoca negrului clasic, nicio altă culoare nu a părut să domine o Cupă Mondială așa cum a făcut-o în timpul ediției din 2026, notează Agerpres.

Întrebat de AFP, în cadrul unei conferințe de presă privind rezultatele trimestriale ale Adidas, despre uniformitatea izbitoare a culorilor pentru Cupa Mondială 2026, Bjorn Gulden, șeful brandului cu trei dungi, a insistat că aceasta nu a fost nici o strategie concertată, nici o tendință impusă în mod deliberat de marile mărci din domeniu.

Nu culoarea în sine, ci lipsa de diferențiere între producătorii de echipamente l-a surprins pe director.

„Rozul este o culoare frumoasă, fără îndoială. Dar faptul că am ajuns cu toții la aceeași culoare a fost ciudat”, a recunoscut el.

„Cred că a fost un accident. Și, sincer, nu cred că i-a plăcut cuiva”, a adăugat el, mergând până acolo încât să prezinte „scuzele” grupului.

Totuși, potrivit lui Odinga Nimako, managerul de produs pentru fotbal de la Nike, citat de publicația de specialitate The Athletic, purtarea unor ghete de un roz aprins este considerată de mulți jucători drept un semn de încredere în sine.

„Când porți o culoare atât de îndrăzneață și vibrantă precum rozul, trebuie să fii cu adevărat bun ca să ți-o asumi”, a explicat el.

Gulden a afirmat că, în general, producătorii nu cunosc alegerile specifice ale concurenților înainte de lansarea colecțiilor. „Nu știm ce pregătesc Nike, Puma sau New Balance”.

De asemenea, ei arată cu degetul spre distribuitori, singurii care au o imagine de ansamblu asupra viitoarelor colecții ale diverselor mărci: „Ar fi trebuit, într-adevăr, să ne spună: «Stați puțin, folosiți cu toții aceeași culoare». Dar nimeni nu a suflat o vorbă”.

Grupul Adidas a promis o revenire rapidă la o diversitate mai mare. „Schimbăm culorile în fiecare trimestru. Când se va relua sezonul, veți vedea o mulțime de încălțăminte care nu este roz”, a dat asigurări Gulden.