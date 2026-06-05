Explozia dronei de la Constanța: Federația Patronatelor din Turism „solicită ca operatorii economici să fie informați rapid atunci când apar situații care pot afecta activitatea stațiunilor”

În urma exploziei unei drone marine ucrainene la Constanța, Federația Patronatelor din Turismul Românesc „solicită ca operatorii economici să fie informați rapid atunci când apar situații care pot afecta activitatea stațiunilor”. La solicitarea StartupCafe, președintele FPTR, Dragoș Răducan, a transmis un punct de vedere privind incidentul de la Constanța.