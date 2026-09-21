EY anunță trei noi directori în departamentul de Asistență Fiscală și Juridică

Georgiana Pustin, Ana-Maria Nițu și Claudia Chiran sunt noii Directori ai EY România, în cadrul departamentului de Asistență Fiscală și Juridică.

Georgiana Pustin este Director în cadrul Departamentului de Asistență Fiscală și Juridică al EY România. Cu peste 12 ani de experiență în consultanță fiscală, este specializată în impozite indirecte, conformare fiscală și proiecte de tax technology.

S-a alăturat echipei EY România în 2012, după absolvirea Facultății de Contabilitate și Informatică de Gestiune din cadrul Academiei de Studii Economice din București. De-a lungul carierei, și-a construit o experiență solidă prin coordonarea unor proiecte complexe de TVA, digitalizare fiscală și transformare a proceselor de raportare.

Georgiana Pustin a coordonat și implementat proiecte în domenii precum raportarea TVA, SAF-T, e-Factura, e-Transport și e-TVA, inclusiv inițiative de raportare SAF-T în alte jurisdicții europene. În activitatea sa, a sprijinit companii multinaționale din diverse industrii să gestioneze cerințe fiscale și de raportare, să își optimizeze procesele și să integreze cerințele legislative în sistemele ERP. Experiența sa include colaborarea cu echipe multidisciplinare și coordonarea inițiativelor de transformare fiscală, cu accent pe integrarea eficientă a conformării în procesele de raportare ale organizațiilor.

Ana-Maria Nițu este Director în cadrul Departamentului de Conformitate Globală și Raportare, având peste 15 ani de experiență în furnizarea de servicii de contabilitate, raportare statutară și managerială, precum și de conformitate fiscală pentru companii dintr-o gamă variată de industrii.

S-a alăturat echipei EY România în 2022, după o carieră consolidată în domeniul serviciilor externalizate de contabilitate și raportare fiscală, perioadă în care a coordonat proiecte complexe pentru companii active pe piața din România.

Absolventă a Academiei de Studii Economice din București, cu specializări în Contabilitate și Informatică de Gestiune și Administrarea Afacerilor, este membră a organizațiilor profesionale reprezentative din domeniul financiar-contabil și fiscal, respectiv Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Camera Consultanților Fiscali (CCF) și Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR).

În cadrul EY România, coordonează proiecte de contabilitate, raportare statutară și conformitate fiscală, contribuind totodată la dezvoltarea și implementarea unor inițiative de eficientizare, standardizare și automatizare a proceselor financiare, cu scopul de a susține transformarea și performanța serviciilor oferite.

Claudia Chiran a fost promovată în poziția de Director în cadrul departamentului de Consultanță Fiscală al EY România, unde coordonează proiecte din aria impozitării directe, atât pe plan local, cât și internațional. Și-a început parcursul profesional la EY în 2008, imediat după absolvirea Facultății de Finanțe, Bănci și Asigurări din cadrul ASE, iar anii de practică neîntreruptă în cadrul companiei i-au conferit o cunoaștere aprofundată a domeniului și o bună înțelegere a nevoilor mediului de afaceri.

Aria sa de specializare este impozitarea societăților, unde deține o experiență vastă în consultanță fiscală națională și internațională. A fost implicată în numeroase proiecte de (re)structurare și eficientizare a activității operaționale și de holding, fuziuni, divizări și diverse aspecte fiscale legate de investițiile din România. În paralel, Claudia Chiran a coordonat și a participat în proiecte fiscale în tranzacții precum și de raportare și conformare fiscală, oferind clienților o perspectivă integrată asupra riscurilor și oportunităților fiscale. De asemenea, de-a lungul carierei sale, a fost implicată constant în asistarea clienților în relația cu autoritățile fiscale și cu alți factori de decizie, reprezentându-le interesele în spețe fiscale complexe. Portofoliul său este divers și reunește atât companii multinaționale, cât și antreprenori din diferite sectoare de activitate.

Dimensiunea internațională a experienței sale a fost consolidată în 2014, când a activat în biroul EY din New York, ca parte a Eastern European Global Tax Desk, dobândind o perspectivă valoroasă asupra proiectelor transfrontaliere și a colaborării în echipe globale. Claudia Chiran este consultant fiscal autorizat din 2012, membru al Camerei Consultanților Fiscali din România și membru al Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) din 2021.

Alex Milcev, liderul departamentului de Asistență Fiscală și Juridică, EY România: „Promovarea Georgianei Pustin, a Anei-Maria Nițu și a Claudiei Chiran recunoaște experiența solidă, contribuția constantă și capacitatea lor de a transforma provocările fiscale și de raportare în soluții relevante pentru clienți. Expertiza lor completează direcțiile strategice ale departamentului și consolidează echipa de leadership într-un context în care digitalizarea, conformarea și complexitatea fiscală au un rol tot mai important pentru companii”.

Articol susținut de EY România