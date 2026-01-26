EY România primește certificarea Top Employers pentru al cincilea an consecutiv 

EY România a primit în 2026 certificarea Top Employer din partea Top Employers Institute pentru al cincilea an consecutiv.

Top Employers Institute certifică organizațiile în baza participării și a rezultatelor obținute la studiul HR Best Practices. EY România s-a clasat peste nivelul de referință cu scoruri înalte în etică și integritate (100%), performanță (98%), leadership (97%), scop și valori (94%) și învățare și dezvoltare (91%).

Programul Top Employers Institute certifică organizațiile pe baza participării și rezultatelor sondajului lor de cele mai bune practici în resurse umane. Acest sondaj acoperă șase domenii de resurse umane, constând din 20 de subiecte, inclusiv Strategia de resurse umane, Mediul de lucru, Atragerea talentelor, Învățarea, Diversitatea, Echitatea și Incluziunea, Wellbeing și altele.

Irina Mînzală, Director Resurse Umane, EY România: „Certificarea EY România ca Top Employer pentru al cincilea an consecutiv reconfirmă promisiunea noastră de a crea un mediu în care oamenii pot crește, învăța și își pot modela viitorul cu încredere.

În 2025, peste 300 de noi colegi ni s-au alăturat, iar 96% au descris experiența de recrutare ca fiind excepțională – un rezultat care confirmă calitatea proceselor noastre, atenția acordată fiecarui candidat și responsabilitatea pe care ne-o asumăm atunci când cineva alege să își înceapă sau să își continue cariera la EY.

Cei 1.000 de colegi din echipa EY România sunt, fără îndoială, cea mai valoroasă resursă a noastră. Ei construiesc încredere alături de clienți, inovează, colaborează și mențin standardele ridicate pentru care brandul EY este recunoscut”.

Mulți optează să se angajeze la EY pentru oportunitățile de creștere profesională, iar acest lucru este cu atât mai important pentru generația Z, care reprezintă deja mai mult de o treime din echipa EY. Pentru toată echipa EY există oportunități reale de învățare: de la experiențe practice alături de colegi și clienți, până la programe formale de dezvoltare.

„În ultimul an am continuat să investim în dezvoltarea competențelor AI, pentru a le oferi colegilor noștri instrumentele și încrederea necesare pentru a lucra eficient cu noile tehnologii.

La EY înțelegem că munca este o parte importantă din viața fiecăruia, dar rămâne totuși doar o parte din ceea ce suntem. De aceea, echilibrul personal contează pentru noi, iar investițiile în flexibilitate, învățare și o cultură care pune oamenii în centrul a tot ceea ce facem sunt esențiale. Această certificare este, înainte de toate, despre colegii noștri – despre energia, autenticitatea și contribuțiile cu care dau viață culturii EY în fiecare zi”, a completat Irina Mînzală.

Programul Top Employers a certificat și recunoscut peste 2.500 de Angajatori de Top, provenind din 131 de țări și regiuni, având un impact pozitiv asupra a peste 14 milioane de angajați la nivel global.

***

Despre EY România

EY este una dintre cele mai mari firme de servicii profesionale la nivel global, cu 406.209 de angajați în peste 700 de birouri în 150 de țări și venituri de aproximativ 53,2 miliarde de dolari în anul fiscal încheiat la 30 iunie 2025. Rețeaua lor este cea mai integrată la nivel global, iar resursele din cadrul acesteia îi ajută să le ofere clienților servicii prin care să beneficieze de oportunitățile din întreaga lume.

Prezentă în România încă din anul 1992, EY furnizează, prin intermediul celor peste 1000 de angajați din România și Republica Moldova, servicii integrate de audit, asistență fiscală, juridică, strategie și tranzacții, consultanță către companii multinaționale și locale.

Avem birouri în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Chișinău. EY România s-a afiliat în 2014 singurei competiții de nivel mondial dedicată antreprenorialului, EY Entrepreneur Of The Year. Câștigătorul ediției locale reprezintă România în finala mondială ce are loc în fiecare an, în luna iunie, la Monte Carlo. În finala mondială se acordă titlul World Entrepreneur Of The Year. Pentru mai multe informații, vizitați www.ey.com

Despre Top Employer Institute

Top Employers Institute Top Employers Institute este autoritatea globală numărul 1 în strategii de resurse umane. Cu certificarea noastră de top la nivel mondial și cu perspective bazate pe date, ghidăm și împuternicim organizațiile să implementeze practici transformatoare pentru oameni, să genereze rezultate de afaceri și le ajutăm să atragă, să angajeze și să rețină talente de top.

În 2026, Top Employers Institute a certificat mai mult de 2.500 de Angajatori de Top, provenind din 131 de țări și regiuni, având un impact pozitiv asupra a peste 14 milioane de angajați la nivel global. Top Employers Institute. Pentru o lume a muncii mai bună.

Articol susținut de EY România