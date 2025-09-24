Fabrică-emblemă a României, cu o istorie de 98 ani, închisă. Toate activele, la vânzare: Nu se poate continua așa!
Conducerea fabricii de ciorapi Ciserom, din Sebeș, a semnat vânzarea tuturor activelor și a fondului de comerț ale societății, precum și casarea tuturor mijloacelor fixe.
În primăvară a fost anunțat că fabrica de ciorapi Ciserom, din Sebeș, va fi închisă după ce pachetul majoritar de acțiuni a fost cumpărat de un nou investitor, un om de afaceri sibian.
Va urma și o concediere colectivă, era anunțat.
Citiți articolul integral pe Profit.ro.
INTERVIURILE HotNews.ro