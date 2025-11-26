Fabrică vândută în România. Cel mai bogat ucrainean are undă verde de la Bruxelles

Cel mai mare producător ucrainean de oțel, Metinvest, controlat de antreprenorul Rinat Ahmetov, cel mai bogat om din Ucraina, a primit undă verde de la Bruxelles pentru a cumpăra compania ArcelorMittal Tubular Products Iași.

El a primit aviz de la Comisia Europeană, după notificarea depusă în urmă cu circa o lună. A depus deja o ofertă și pentru preluarea combinatului Liberty Galați, fostul Sidex.

Citește continuarea pe Profit.ro.