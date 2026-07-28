Faceți cunoștință cu Ștefan Uleia: investitorul orientat spre cercetare care a devenit cel mai urmărit Popular Investor din România pe eToro

În timp ce mulți oameni își petrec serile navigând pe rețelele sociale sau urmărind cele mai noi seriale pe platformele de streaming, investitorul român Ștefan preferă o rutină diferită: analizează rapoarte financiare, evaluează fundamentele companiilor și își perfecționează strategia de investiții. Astăzi, peste o mie de investitori din întreaga lume îi copiază portofoliul pe eToro.

Investițiile s-au schimbat radical în ultimul deceniu. Odată accesibile doar profesioniștilor din domeniul financiar, piețele sunt acum la îndemâna oricărei persoane care deține un smartphone. Însă, deși milioane de oameni pot investi, doar un număr restrâns reușește să câștige încrederea altor investitori.

Unul dintre aceștia este Popular Investor-ul român Ștefan Uleia, cunoscut pe etoro sub numele de @Stefanuls.

Portofoliul său a atras peste 1.500 de copieri, care îi reproduc automat deciziile de investiții, ceea ce îl face cel mai urmărit și unul dintre cei mai cunoscuți investitori români de pe platformă. Succesul său nu se bazează pe urmărirea tendințelor sau pe predicții îndrăznețe. Dimpotrivă, este construit pe disciplină, răbdare și o atenție constantă acordată gestionării riscului.

Spre deosebire de traderii care urmăresc câștiguri rapide, Ștefan se concentrează pe identificarea companiilor cu avantaje competitive durabile și un potențial solid de creștere pe termen lung. Fiecare investiție începe cu cercetarea atentă a companiei – nu cu titlurile din presă.

Investițiile sunt un maraton

În ultimii ani, interesul pentru investiții a crescut semnificativ în România. Tot mai mulți tineri aleg să investească în acțiuni globale și ETF-uri, în loc să se bazeze exclusiv pe conturile tradiționale de economii. Cu toate acestea, volatilitatea piețelor pune adesea la încercare disciplina investitorilor. Scăderile temporare ale pieței nu ar trebui să schimbe automat teza investițională. În schimb, investitorii ar trebui să reanalizeze motivele inițiale pentru care au investit într-o companie. Dacă fundamentele acesteia rămân solide, volatilitatea prețului, în sine, nu reprezintă neapărat un motiv de a vinde.

Această abordare disciplinată l-a ajutat pe Stefan să construiască un istoric solid și consecvent de performanță pe termen lung, evitând în același timp deciziile emoționale inutile.

De ce aleg mii de investitori să copieze alți investitori

Una dintre funcționalitățile unice ale etoro este CopyTrader™, care le permite utilizatorilor să reproducă automat deciziile de investiții ale investitorilor cu experiență.

Atunci când investitorul copiat cumpără sau vinde o acțiune, tranzacții proporționale sunt executate automat și în portofoliul celui care îl copiază. Pentru începători, această funcționalitate oferă oportunitatea de a învăța observând modul în care investitorii experimentați își construiesc portofolii diversificate și își gestionează riscul pe termen lung.

Calitatea înaintea entuziasmului

La fel ca mulți investitori cu experiență, Stefan evită să trateze piața de capital ca pe un cazinou. Portofoliul său este construit în jurul unor companii despre care crede că pot genera valoare pe parcursul mai multor ani, nu doar al câtorva săptămâni. În loc să caute permanent următoarea „acțiune vedetă”, el consideră că disciplina și consecvența sunt, de cele mai multe ori, mai valoroase decât entuziasmul de moment.

Noua generație de investitori din România

În ultimii ani, cultura investițională din România s-a dezvoltat semnificativ.

Accesul mai facil la educație financiară, platformele digitale de investiții și piețele globale i-au încurajat pe tot mai mulți români să înceapă să investească de la o vârstă mai fragedă. În același timp, investitori experimentați precum Ștefan demonstrează că succesul în investiții nu constă în a prezice titlurile de mâine. El se bazează pe un proces de investiții consecvent și repetabil, pe o gestionare atentă a riscului și pe răbdarea de a traversa atât perioadele de optimism, cât și pe cele de incertitudine din piețe. Pentru oricine se află la începutul călătoriei sale investiționale, poate cea mai importantă lecție este surprinzător de simplă:

Cei mai de succes investitori petrec mai puțin timp încercând să prezică evoluția piețelor și mult mai mult timp înțelegând afacerile în care investesc.

Această comunicare are exclusiv scop informativ și educațional și nu trebuie considerată drept consultanță în investiții sau o recomandare de investiții. Copy Trading nu constituie consultanță în investiții. Valoarea investițiilor dumneavoastră poate crește sau scădea. Capitalul dumneavoastră este supus riscului. Performanțele din trecut nu reprezintă un indicator al rezultatelor viitoare.

Articol susținut de eToro