Fără e-mail, ghidat de pace și iubire. Cum arată o zi din viața unui miliardar care a locuit în mașină

Un miliardar povestește cum a ajuns să conducă afaceri globale de miliarde de dolari, ghidat de o filozofie bazată pe pace și iubire și de o rutină zilnică.

John Paul DeJoria avea 35 de ani în 1980, când a înființat compania John Paul Mitchell Systems în timp ce locuia în mașina sa din Los Angeles. Într-o relatare pentru Business Insider, el își amintește de începuturile sale din acea perioadă. Atunci, spune el, inflația și șomajul erau ridicate, împrumuturile se obțineau greu și se stătea la coadă pentru benzină.

Deși toți din jur îi spuneau că „nu poți începe o afacere fără bani”, acesta a pornit practic de la zero. El a contribuit la construirea a două companii de miliarde de dolari, printre care Patron Tequila, iar în prezent este miliardar.

După ce a vândut Patron Tequila în 2018, acesta a lansat noi afaceri. Printre acestea se numără două platforme software care ajută companiile și persoanele fizice să gestioneze returnările și să revândă produse online.

El spune că parcursul său profesional l-a inspirat să își scrie autobiografia numită „Success Unshared Is Failure” (Succesul neîmpărtășit este un eșec), prin care să motiveze oamenii să găsească fericirea în viață prin propriile forțe.

„Pacea, iubirea și fericirea sunt ceea ce mă motivează. Acesta este scopul meu pe această planetă. Pe parcursul zilei, țin minte că, atunci când ești bun cu oamenii, bunătatea se întoarce imediat la tine”, spune John Paul DeJoria, acum în vârstă de 82 de ani.

Cum arată rutina zilnică a miliardarului

Miliardarul dezvăluie care este programul unei zile obișnuite din viața sa. El spune că rutina lui de dimineață începe între 6:00 și 7:30. Mai întâi, el bea 450-600 ml de apă la temperatura camerei, fiindcă, spune el, hidratarea este o prioritate pentru el.

Ulterior, acesta se întoarce în pat pentru cel puțin cinci minute pentru a practica ceea ce numește „momentul prezent”. El explică faptul că acest exercițiu este similar cu meditația, scopul fiind limpezirea minții.

După meditație, acesta face timp de două minute 30 de flotări, un exercițiu inspirat de tehnica Navy SEALs și care reprezintă activitatea sa fizică principală. Apoi, el ia micul dejun.

Acesta lucrează zilnic de acasă. Programul său include apeluri telefonice către afacerile din Europa, urmate de gestionarea celorlalte proiecte în care este implicat și de activitatea sa filantropică.

„Nu am o adresă de e-mail. Nici măcar nu am un computer”, spune John Paul DeJoria. El explică faptul că, atunci când este nevoie, folosește computerul asistentului său, preferând în schimb să sune sau să trimită o scrisoare de mână. La ora 15:00 el se oprește pentru o pauză de somn.

DeJoria mănâncă în special acasă, unde mesele sunt pregătite de un bucătar angajat de 17 ani. El urmează o dietă adaptată grupei sale sanguine, bazată pe un consum moderat de carne, și menționează că se ridică mereu de la masă puțin flămând.

După-amiază, acesta își împarte timpul între familie și sarcinile de lucru legate de companiile sale. De asemenea, el face voluntariat în centrul pentru persoane fără adăpost pe care l-a înființat în Austin.

Seara, antreprenorul efectuează ultimele apeluri de afaceri în Asia. Programul de relaxare include stretching, momente de recunoștință, citit sau vizionarea unor emisiuni TV, iar până la ora 22:00 este pregătit de culcare.

Înainte de a adormi, DeJoria își exprimă din nou recunoștința pentru viața sa și concluzionează că nu ar schimba nimic din trecutul său, considerând că toate experiențele l-au adus în punctul actual.

El spune că este întrebat adesea ce ar schimba dacă ar putea, iar răspunsul lui este mereu: „Nimic. Nu aș schimba nimic, pentru că tot ce s-a întâmplat în viața mea m-a adus acolo unde sunt astăzi”.