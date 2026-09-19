Farul Constanța are un nou atacant. A fost coleg cu Kylian Mbappe

Farul Constanța a oficializat transferul atacantului francez cu origini congoleze Yann Trecy Kitala, în vârstă de 28 de ani. Acesta semnat un contract valabil pentru un sezon, cu opțiune de prelungire.

Kitala vine la Constanța cu experiența acumulată în Franța, Olanda și Portugalia. A anunțat că își dorește să contribuie la atingerea obiectivului formației de la malul mării: calificarea în play-off-ul Superligii.

Yann Trecy Kitala și-a început formarea la Paris FC, după care a ajuns la Clairefontaine, unul dintre cele mai importante centre de copii și juniori din Franța. Acolo, atacantul a fost coleg cu Kylian Mbappe, actualul star al fotbalului francez și al lui Real Madrid.

Ulterior, Kitala a făcut pasul către Olympique Lyon, unde a evoluat pentru formațiile U17 și U19, înainte de a ajunge la echipa secundă a clubului francez.

În tricoul lui Lyon B, atacantul a avut cea mai prolifică perioadă din carieră din punct de vedere statistic: a marcat 19 goluri în 63 de partide.

Ulterior, Kitala a mai jucat pentru FC Lorient, FC Sochaux și Le Havre. A adunat 70 de apariții și a înscris de 9 ori în liga secundă a Franței.

Și-a continuat cariera în Olanda, unde a îmbrăcat tricoul lui Almere City, formație din prima ligă pentru care a înscris de două ori în 15 partide. În ultimul sezon, atacantul a fost legitimat la Vizela, echipă din liga secundă a Portugaliei.

Yann Trecy Kitala: „Cred că pot face lucruri bune aici”

Atacantul a vorbit pentru Farul TV despre motivele pentru care a ales formația constănțeană și despre impresiile pe care și le-a făcut după sosirea la club.

„Am ales Farul pentru că am ambiții mari, obiectivul este să ajungă în play-off, ceea ce cred că este posibil. Sunt aici pentru a ajuta echipa să atingă obiectivul”, a declarat Kitala.

Francezul a vorbit și despre condițiile găsite la Farul: „Sincer, am fost surprins, sunt facilități bune aici. Este cu adevărat excelent”.