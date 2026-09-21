Farul Constanța profită de pauza din campionat. Trei meciuri de verificare pentru „marinari”

Farul Constanța și-a programat trei partide de verificare în perioada de întrerupere a Superligii, până pe 9 octombrie, cauzată de meciurile echipei naționale în Liga Națiunilor.

„Marinarii” au primit trei zile libere după înfrângerea cu 0-4 în fața lui Dinamo și vor reveni joi la antrenamente, urmând să se pregătească pentru următoarele 11 etape de campionat programate până la finalul anului.

Pentru a menține ritmul de joc în această perioadă, formația constănțeană și-a programat trei partide de verificare. Toate întâlnirile vor avea loc la Baza Sportivă a Academiei Hagi și vor fi disputate în compania unor formații din Liga 2.

Programul meciurilor amicale este următorul:

26 septembrie, ora 12:00: Farul Constanța – SC Popești-Leordeni

Farul Constanța – SC Popești-Leordeni 3 octombrie, ora 11:00: Farul Constanța – Unirea Slobozia

Farul Constanța – Unirea Slobozia 3 octombrie, ora 17:00: Farul Constanța – CS Ștefănești

Partidele se vor disputa fără spectatori, accesul publicului nefiind permis la aceste jocuri de verificare, anunță clubul constănțean.

Farul va reveni în Superliga pe 11 octombrie, când va întâlni, pe teren propriu, formația Petrolul Ploiești, într-o partidă contând pentru etapa a 11-a.