FC Argeș a transferat un atacant senegalez care a evoluat în prima ligă a Turciei

FC Argeș își întărește ofensiva cu Mamadou Mendy, fotbalist senegalez în vârstă de 27 de ani, care poate evolua pe mai multe poziții în atac.

Mendy vine după experiențe în Muntenegru și Turcia, unde a evoluat inclusiv în prima ligă.

„Născut pe 4 octombrie 1998, la Guédiawaye, în Senegal, Mamadou Mendy are 1,85 m și evoluează cu precădere în banda stângă a atacului. Polivalența sa îi permite să joace și ca extremă dreaptă sau atacant central.

Mendy și-a început formarea la SPES Academy, în țara natală, unde a evoluat și pentru Guédiawaye FC, înainte de a face pasul către fotbalul european. În februarie 2018 a ajuns în Muntenegru, la Mladost Podgorica, formație cunoscută ulterior drept OFK Titograd. Chiar în primul sezon a cucerit Cupa Muntenegrului, ediția 2017–18. În tricoul formației din Podgorica a bifat și două apariții în preliminariile UEFA Europa League, în sezonul 2019–20.

Parcursul său în prima ligă muntenegreană a continuat la Jezero și Petrovac. La ultima dintre acestea s-a remarcat în sezonul 2022–23, încheiat cu 10 goluri în 32 de meciuri de campionat.

După cinci ani petrecuți în Muntenegru, Mendy a făcut pasul către fotbalul turc. În vara anului 2023 a semnat cu İstanbulspor, alături de care a evoluat în Süper Lig. În sezonul 2023–24 a adunat 32 de apariții și două goluri în primul eșalon al Turciei.

În sezonul 2024–25, senegalezul a fost împrumutat la Sakaryaspor, unde a înregistrat 31 de apariții și 10 goluri în TFF 1. Lig, al doilea eșalon al fotbalului turc. Revenit la İstanbulspor, Mendy a încheiat sezonul 2025–26 cu 30 de apariții și două goluri în campionat, la care s-au adăugat trei meciuri și două reușite în Cupa Turciei. În total, a strâns 33 de apariții și patru goluri în cele două competiții.

Mult succes în tricoul alb-violet! Bonne chance sous le maillot blanc et violet!”, notează argesfc.ro.

FC Argeș se află pe locul 13 în SuperLiga, cu 11 puncte după primele 10 etape. După pauza cauzată de meciurile României din Liga Națiunilor, echipa antrenată de Bogdan Andone se va duela cu CFR Cluj, pe 12 octombrie.