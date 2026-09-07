FC Argeș, al patrulea eșec la rând. Bogdan Andone: „Avem nevoie de aceste lucruri și o să ne revenim”

Bogdan Andone, antrenorul echipei FC Argeș, a reacționat după înfrângerea cu FC Voluntari, scor 0-1, din etapa a opta a Superligii.

Unicul gol al partidei a fost marcat de Remus Guțea, în minutul 22. Este al treilea meci consecutiv pierdut de echipa piteșteană în prima ligă și al patrulea în toate competițiile.

„Mai sunt două meciuri până la pauza competițională. Nu cred că o să reușim să recuperăm mai mulți jucători în aceste partide. Vor juca tot cei care au fost și azi.

E normal ca suporterii să viseze, e un lucru pozitiv ca să-și dorească ca echipa să progreseze. Ca să vrei să faci o figură frumoasă în play-off trebuie să faci transferuri care presupun un buget mare. Am vrut mai mulți jucători pe care nu am putut să-i luăm.



Acesta este nivelul nostru salarial. Noi suntem un club stabil. Din păcate, traversăm o perioadă grea. Avem nevoie de un gol, de o victorie și cu siguranță o să reușim să ne revenim”, a declarat Andone, potrivit digisport.ro.

În urma acestui rezultat, FC Argeș ocupă locul 11 în clasamentul Superligii, cu 10 puncte, în timp ce FC Voluntari a acumulat 8 puncte și ocupă locul 15.

Până la pauza prilejuită de meciurile României din Liga Națiunilor, FC Argeș le va mai întâlni pe FC Botoșani (13 septembrie, ora 15:00) și Rapid București (20 septembrie, ora 20:30).