FCSB l-a prezentat pe Korenica: va putea juca în derby-ul cu Dinamo

Meriton Korenica (29 de ani) a semnat cu FCSB, fiind prezentat oficial vineri, cu doar o zi înainte de derby-ul cu Dinamo.

FCSB a rezolvat prima din cele patru mutări de top anunțate de Gigi Becali. Korenica a făcut deja joncțiunea cu noii săi colegi. A primit tricoul cu numărul 9, cel purtat până în această lună de Daniel Bîrligea, împrumutat între timp în Serie A, la Frosinone.

Mijlocașul kosovar a ajuns în România în urmă cu doi ani, când a semnat cu CFR Cluj. A fost titular incontestabil în această perioadă la ardeleni, ratând doar 3 meciuri în Liga 1 până la despărțire.

„Salutare, fanilor! Sunt foarte fericit să fiu aici. De abia aștept să ne vedem mâine, veniți la stadion!”, a fost primul mesaj al lui Korenica în tricoul FCSB.

Acesta a fost unul dintre oamenii-cheie ai „feroviarilor” în ultimele sezoane, reușind să marcheze 18 goluri și să ofere 10 pase decisive doar în campionat.

Korenica ar putea debuta chiar în Derby de România, meci care va avea loc sâmbătă, de la ora 20:30, pe „Arcul de Triumf”.

La FCSB urmează să ajungă încă două nume grele, Karlo Muhar (30 de ani) și Denis Drăguș (27 de ani), ambii din postura de jucători liberi de contract. Cei doi ar putea fi urmați și de Jovo Lukic de la U Cluj, golgheterul sezonului trecut din Superliga, iar suma de transfer ar putea egala recordul de 3 milioane de euro, deținut în momentul de față de Bîrligea și Coman, cumpărați tot de FCSB.