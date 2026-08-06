Femeia care împrumuta bani orașelor și trăia ca o cerșetoare

După ce a moștenit 6 milioane de dolari, ea nu a cumpărat conace, nu a dus o viață luxoasă – investește și își multiplică averea într-o lume complet dominată de bărbați.

New York, 1916. Hetty Greene moare în liniște, la vârsta de 80 de ani, într-un apartament modest din Hoboken, New Jersey. Este cea mai bogată femeie din America, potrivit Librăriei Congresului SUA

Averea ei netă este de peste 100 de milioane de dolari – echivalentul a 2,7 miliarde de dolari în prezent. Cu toate acestea, și-a petrecut ultimii 20 de ani din viață îmbrăcată în negru, locuind în cartiere ieftine și târguindu-se prețurile la magazinele alimentare ca și cum ar fi fost săracă.

Hetty Green (stânga) și domnul și doamna Matthew Astor Wilks. Credit line: TopFoto / Topfoto / Profimedia

Ziarele o numesc „Vrăjitoarea de pe Wall Street”. Dar în spatele „zgârceniei”, Hetty este ceva mult mai terifiant pentru vremea ei: o femeie care se joacă cu bărbații și îi învinge în ringul finanțelor.

S-a născut în 1834 în New England, într-o familie care se îmbogățise în urma vânătorii de balene și a comerțului cu China.

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Bunicul ei , Gideon Howland, a învățat-o să citească rubrici financiare în presă de la o vârstă fragedă. La 13 ani, era deja contabila casei.

La 20 de ani, își vinde rochiile pe care i le cumpără tatăl ei pentru a-și găsi un soț – iar cu veniturile cumpără obligațiuni guvernamentale.

Nu răspunde presei. Nu-i pasă de imaginea falsă pe care alții o creează despre ea

Când moștenește o avere de 6 milioane de dolari, nu cumpără conace și nici nu se alătură societății aurite din Manhattan. În schimb, își propune să o multiplice. Investește în terenuri din Chicago, cumpără acțiuni feroviare , cumpără ieftin când toți ceilalți vând și vinde când toți ceilalți cumpără.

Crizele economice nu o sperie – le prevede și se pregătește pentru ele. În panica din 1907, își are banii pregătiți: împrumută investitori, companii și chiar orașului New York, care îi datorează peste 1 milion.

Nu are birou – își cară hârtiile în valize și lucrează din holul Băncii Chimice. Ziarele o prezintă ca pe o umbră.

Poartă mereu aceeași rochie neagră, refuză să pornească radiatorul sau să plătească pentru medici. Presa scrie că fiul ei își pierde piciorul pentru că ea nu vrea să plătească pentru operație, scrie și presa elenă. Mărturiile din mediul apropiat femeii îi contrazic.

Nu răspunde presei. Nu-i pasă deloc de imaginea falsă pe care alții o creează despre ea.

După cum îi explică unui tânăr jurnalist: „Trăiesc simplu, pentru că așa mi se potrivește . ”

De fapt, este nemiloasă împotriva prostiei. În rest, urmează metoda tatălui ei: nu cheltuiești pentru impresii – cheltuiești ca să obții mai mult.

Moștenitor fără monument

Nu este o industriașă precum Rockefeller sau Carnegie. Nu construiește imperii manufacturiere. Nu are angajați, fabrici, companii. Este o investitoare pură . Banii ei se înmulțesc singuri, pentru că știe când să intre, când să iasă și când să aștepte. „Cumpăr când nimeni nu vrea. Vând când toată lumea e înnebunită să cumpere”, spune ea.

Bancherii o disprețuiesc. Nu face parte din cluburile lor, nu merge la cinele lor. Nu vor să împrumute de la o femeie – dar când vine criza, toată lumea se întoarce la ea. Și ea împrumută. Cu dobândă, dar împrumută.

Trăiește ca o ascetă. Își colecționează nasturii. Își închiriază casa pentru a evita taxele din New York și se mută la Hoboken. Merge cu feribotul până pe Wall Street. Se întoarce noaptea. Numele ei este scris pe bilanț alături de cele ale familiei Morgan sau Rockefeller. Dar nu va construi fundații. Nu va părăsi universitățile. Nu va exista o „Universitate Green”.

Moștenirea ei nu este filantropia. Este dovada că o femeie, singură, cu determinare, poate construi o bogăție imensă într-o lume care îi spune „nu e pentru tine”.

Ea moare cu un baston lângă ea – nu pentru sprijin, ci pentru a apăsa pe o hernie care refuză să fie operată.

Își lasă averea copiilor, cu ordine și restricții. Fiul ei devine colecționar. Fiica ei face donații de milioane.