Fenomenul „shrinkflation” a ajuns în România la apartamente. Prețuri tot mai mari pentru spații din ce în ce mai mici

Apartamentele noi au devenit gradual mai compacte și mai scumpe.

În același timp, sunt vizibil îmbunătățite când vine vorba de confort, dotări sau facilități.

„Shrinkflation” este fenomenul prin care producătorii ascund scumpirea produselor prin micșorarea gramajelor. Practic, clientul achiziționează de la raft un produs cu același preț, însă la un gramaj mai mic.

De cele mai multe ori, consumatorii nici nu sesizează acest lucru, deoarece cumpără produsele fără să se uite pe etichetă.

Procedeul se aplică de regulă la o gamă largă de mărfuri, de la alimente și până la bunuri de larg consum precum cosmetic sau detergenți.