Filipe Coelho, înainte de Universitatea Craiova – FCSB: „Nu știu care e problema acolo”

Filipe Coelho, antrenorul Universității Craiova, a prefațat meciul cu FCSB. Portughezul a evitat să comenteze situația tensionată din cadrul grupării roș-albastre.

Cel mai interesant duel al etapei a zecea din SuperLigă le aduce față în față pe ultimele două campioane ale României. Partida va avea loc sâmbătă, de la ora 20:30.

FCSB a obținut un singur punct în ultimele patru runde, iar confruntarea cu gruparea din Bănie ar putea reprezenta finalul mandatului lui Marius Baciu pe banca tehnică a echipei patronate de Gigi Becali.

„Un nou meci important pentru noi, cu suporterii alături, care sunt extrem de importanți. În aceste meciuri trebuie să fim concentrați până în ultima secundă, să jucăm la un nivel înalt pentru a obține cele trei puncte.

Nu contează ce s-a întâmplat, mâine va fi un alt meci, o altă poveste, iar noi sperăm să fim la cel mai înalt nivel. Ne dorim să câștigăm acest meci pentru noi toți.

Când pregătim un meci, ne focusăm pe ce se întâmplă în teren, nu ce e în afara lui. Nu îmi place să vorbesc despre lucrurile pe care nu le cunosc. Știu că FCSB are calitate mare în joc și că noi trebuie să fim la un nivel mare.

Nu știu dacă sunt ei în criză sau care e problema acolo, dacă e vreuna. Adversarul nu este important pentru mine. E important să ne focusăm și să fim atenți pe toți jucătorii valizi. Mai avem o sesiune de antrenament și vom vedea pe cine ne vom putea baza”; a declarat Coelho, potrivit digisport.ro.

Filipe Coelho: „E o adevărată plăcere să lucrez cu el”

Antrenorul oltenilor a avut cuvinte de apreciere pentru Nicușor Bancu, căpitanul Universității Craiova, care a împlinit 34 de ani.

„Azi (n.r. – vineri) e ziua lui Bancu, săptămânile trecute au fost alte aniversări, dar luptăm pentru grup, nu pentru o anumită persoană. Ce pot spune despre Bancu este că e o adevărată plăcere să lucrez cu el, e profesionist, lucrează foarte bine, e pasionat și nu-și arată vârsta pe care a împlinit-o”, a mai spus lusitanul.

Universitatea Craiova se află pe locul 3 în clasamentul Superligii, cu 17 de puncte, în timp ce FCSB ocupă locul 7, cu 12. Liderul Dinamo are 20.