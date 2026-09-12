Filipe Coelho, probleme înainte de Corvinul – Universitatea Craiova: „Să vedem dacă vom primi vești bune”

Filipe Coelho, antrenorul echipei Universitatea Craiova, a prefațat meciul cu Corvinul Hunedoara din Superliga, etapa a noua.

Antrenorul grupării din Bănie se așteaptă la o confruntare extrem de dificilă în fața unei formații care nu a pierdut până acum în meciurile considerate pe teren propriu și care, în opinia tehnicianului portughez, este foarte bine organizată.

„Va fi un meci foarte dificil împotriva unei echipe foarte bune, foarte bine organizată, la care lucrează de mult același antrenor. Până acum, în acest sezon, nu au pierdut acasă, așa că va fi foarte dificil, cu siguranță.

Se descurcă foarte bine, au rezultate bune. Au un proces foarte bun, sunt foarte organizați în cele 6 momente ale jocului. Trebuie să fim la un nivel bun pentru a obține cele 3 puncte. Cu această idee mergem acolo, să luăm cele 3 puncte, dar știm că vom înfrunta o echipă foarte bună.

Atmosfera este bună. După ce am câștigat este și mai bine. Dar nu trebuie să se schimbe din cauza unui singur rezultat, este un drum lung și important este să ne concentrăm la următorul adversar, unul foarte bun, și să facem totul pentru cele 3 puncte.

Încă avem ceva probleme de efectiv. Nu vom avea toți jucătorii disponibili, să vedem dacă vom primi vești bune duminică dimineața. Trebuie să așteptăm”, a declarat Coelho, potrivit gsp.ro.

Corvinul – Universitatea Craiova se va disputa la Arad, duminică, de la ora 20:30.