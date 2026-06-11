Finanțare de 1 milion EUR pentru un startup AI românesc, de la un fond de investiții susținut și cu bani din PNRR

Fondul de investiții Early Game Ventures, susținut inclusiv cu capital din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), anunță, miercuri, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, finalizarea unei runde de finanțare în valoare de 1 milion de euro pentru Naratix, startup 100% românesc care construiește infrastructură critică pentru companiile globale de eCommerce.

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