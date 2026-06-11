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StartupCafe

Finanțare de 1 milion EUR pentru un startup AI românesc, de la un fond de investiții susținut și cu bani din PNRR

StartupCafe
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Fondul de investiții Early Game Ventures, susținut inclusiv cu capital din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), anunță, miercuri, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, finalizarea unei runde de finanțare în valoare de 1 milion de euro pentru Naratix, startup 100% românesc care construiește infrastructură critică pentru companiile globale de eCommerce. 

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