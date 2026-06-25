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StartupCafe

Finanțări de câte 150.000-1,4 milioane EUR pentru firme. Explicații utile de la șeful fondului de investiții românesc Nucleo Ventures, Valentin Filip (interviu)

StartupCafe
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Noul fond de investiții românesc Nucleo Ventures, susținut cu bani europeni prin Politica de Coeziune a UE, va acorda startup-urilor de tehnologie finanțări de capital de risc între 150.000 EUR și 1,4 milioane EUR, cu o medie de 650.000 EUR pe firmă, a explicat șeful acestui fond, Valentin Filip, într-un interviu acordat, miercuri, la Cluj-Napoca, pentru comunitatea antreprenorială StartupCafe. 

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