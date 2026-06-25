Finanțări de câte 150.000-1,4 milioane EUR pentru firme. Explicații utile de la șeful fondului de investiții românesc Nucleo Ventures, Valentin Filip (interviu)

Noul fond de investiții românesc Nucleo Ventures, susținut cu bani europeni prin Politica de Coeziune a UE, va acorda startup-urilor de tehnologie finanțări de capital de risc între 150.000 EUR și 1,4 milioane EUR, cu o medie de 650.000 EUR pe firmă, a explicat șeful acestui fond, Valentin Filip, într-un interviu acordat, miercuri, la Cluj-Napoca, pentru comunitatea antreprenorială StartupCafe.

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