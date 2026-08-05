Finanțele au aprobat procedura de acordare a bonificației de 3% din impozitul pe profit și impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

Ministrul Finanțelor a avizat ordinul pentru aprobarea procedurii de acordare a bonificației de 3% din impozitul pe profit anual și din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor aferente anului fiscal 2025, au anunțat oficialii ministerului.

Ordinul pune în aplicare prevederile art.7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.8/2026 și stabilește mecanismul prin care această facilitate fiscală va fi acordată.

Firmele nu vor trebui să depună cereri sau documente suplimentare pentru acordarea bonificației. Organele fiscale vor verifica din oficiu îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege și vor emite automat deciziile de acordare.

Condițiile principale pentru acordarea bonificației

depunerea tuturor declarațiilor fiscale, potrivit vectorului fiscal;

achitarea integrală și la termen a impozitului pe profit sau a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor aferent anului fiscal 2025, după caz;

inexistența altor obligații fiscale sau creanțe bugetare restante la termenele prevăzute de lege.

Cum va fi utilizată bonificația

Suma reprezentând bonificația de 3% va fi utilizată pentru compensarea obligațiilor fiscale ale contribuabilului, potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală. În situațiile prevăzute de lege, dacă aceasta nu este compensată, suma poate fi restituită contribuabilului.

Proiectul de ordin aprobă, totodată, modelele standardizate ale deciziilor de acordare, modificare și anulare a bonificației și stabilește regulile aplicabile în situația depunerii unor declarații rectificative sau a stabilirii unor diferențe de impozit în urma controalelor fiscale.

Prin această procedură se creează cadrul administrativ necesar pentru aplicarea unitară a facilității fiscale prevăzute de OUG nr.8/2026, astfel încât bonificația să fie acordată automat contribuabililor care îndeplinesc condițiile legale.

Aplicarea facilității fiscale prevăzute de OUG nr.8/2026 a generat rezultate atât în cazul contribuabililor persoane juridice, cât și al contribuabililor persoane fizice.

În anul 2025, contribuabililor persoane juridice (plătitori de impozit pe profit și de impozit pe veniturile microîntreprinderilor) le-au fost acordate bonificații în valoare totală de aproximativ 269 milioane de lei, aferente impozitului pe profit anual și impozitului pe veniturile microîntreprinderilor datorate pentru anul fiscal 2024.

În cazul contribuabililor persoane fizice, în anul 2026 au fost acordate bonificații în valoare totală de 43,5 milioane de lei pentru plata anticipată a impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale aferente anului 2025, efectuată până la termenul de 15 aprilie 2026.

Proiectul ordinului a fost publicat anterior, la data de 09.06.2026, în transparență decizională. Ordinul se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.