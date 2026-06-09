Finanțele lansează o nouă ediție TEZAUR. Care sunt dobânzile oferite

În perioada 08 iunie – 03 iulie a.c. românii pot investi în titlurile de stat TEZAUR- care au au valoare nominală de 1 leu și sunt în forma dematerializată- cu maturități de 1, 3 și 5 ani.

Dobânzile anuale oferite de stat sunt de 6.25%, 6.80% și, respectiv, 7.25%.

Unde și cum pot fi cumpărate titlurile de stat

Între 08 iunie 2026 – 01 iulie 2026 , prin platforma Ghișeul.ro, pentru titluri lansate prin intermediul C.N. Poșta Română S.A. ;

Între 08 iunie 2026 – 02 iulie 2026 online, numai de către persoanele fizice care sunt înregistrate în SPV pentru titluri lansate prin intermediul unităților Trezoreriei Statului. Operațiunile care pot fi realizate online sunt: deschidere cont de subscriere pe numele investitorului la o unitate a Trezoreriei Statului selectată, subscriere titluri de stat TEZAUR, virament al sumelor din contul de subscriere al investitorului către un cont bancar. Pentru mai multe detalii cu privire la subscrierile online accesați Ghid Tezaur online și Tezaur online;

Între 0 8 iunie 2026-03 iulie 2026 de la sediul unităților Trezoreriei Statului;

Între 08 iunie 2026 – 02 iulie 2026 în mediul urban și 08.06.2026 – 01.07.2026 în mediul rural, prin subunitățile poștale ale C.N. Poșta Română S.A.

Ghid pentru cei care vor să economisească prin intermediul TEZAUR.

Pentru achiziționarea titlurilor de stat prin platforma Ghișeul.ro, un investitor trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

Vârsta mai mare de 18 ani la data efectuării subscrierii;

Carte de identitate valabilă în România;

Cont pe platforma Ghișeul.ro;

Card de debit emis în România sau în țările agreate pentru Programul TEZAUR (listă accesibilă pe site-ul Companiei Naționale „Poșta Română” – S.A. și pe platforma Ghișeul.ro).

Investitorul poate subscrie în cadrul unei emisiuni prin accesarea platformei Ghișeul.ro și introducerea datelor de logare (utilizator și parolă), conform regulilor acesteia. Pentru subscriere, investitorul accesează secțiunea Titluri de stat, unde pot fi consultate emisiunile active și caracteristicile acestora, conform prospectului de emisiune și efectuează operațiunea de achiziție a titlurilor de stat TEZAUR aferente emisiunii selectate.

De asemenea, orice român poate avea în cadrul aceleiași emisiuni una sau mai multe subscrieri, cu condiția să se încadreze în plafonul minim de 1.000 lei la o subscriere și maxim valoric de 200.000 lei pentru un cod de emisiune, în condițiile încadrării în limita de plată cu cardul.

Plățile către investitorii Programului TEZAUR a sumelor aferente rambursării valorii nominale, dobânzilor, retragerilor, răscumpărărilor anticipate se asigură de către Compania Națională „Poșta Română” – S.A., pe cardul bancar folosit de investitor la subscriere sau cel actualizat pe platforma Ghișeul.ro.

Avantajele investiției în Programul TEZAUR

Veniturile obținute din investirea în titluri de stat lansate de Ministerul Finanțelor sunt neimpozabile. Dobânda este anuală și se plătește la datele de plată prevăzute în prospectul de emisiune. De asemenea, titlurile de stat emise în cadrul Programului TEZAUR sunt transferabile și se pot răscumpăra în avans. În plus, un investitor are libertatea de a efectua una sau mai multe subscrieri în cadrul unei emisiuni. Investitorii au posibilitatea anulării subscrierilor deja efectuate doar în peri oada de subscriere, prin depunerea unei cereri.

Sunt eligibile persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani la data efectuării subscrierii. Fondurile obținute de Ministerul Finanțelor în calitate de emitent, ca urmare a emisiunii de titluri de stat, vor fi utilizate pentru finanțarea deficitului bugetar și refinanțarea datoriei publice.

Prospectul de emisiune și orice eventuale modificări ale acestuia sunt publicate pe website MF la secțiunea Titluri de stat și pe website C.N. Poșta Română S.A .

În cadrul ediției Tezaur desfășurate în perioada 11 mai 2026-4 iunie 2026, românii au investit peste 1,8 miliarde lei , prin 44.598 de subscrieri, din care peste 346 milioane de lei au fost subscrise prin platforma Ghișeul.ro.