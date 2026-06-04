Finlanda blochează 14 tranzacții imobiliare în care erau implicați cetățeni străini, invocând securitatea națională

Imagine ilustrativă cu orașul finlandez Rovaniemi, una dintre zonele vizate de potențialii cumpărători respinși de autorități, conform guvernului de la Helsinki. Sursa foto: Janusorlov | Dreamstime.com

Ministerul apărării din Finlanda a anunțat joi că nu a acordat permisul de achiziționare de proprietăți în țara nordică în cazul a 14 potențiali cumpărători, cu toții provenind din afara UE și a Spațiului Economic European, potrivit radiodifuzorului public național Yle.

Solicitanții respinși de ministrul Antti Häkkänen sunt cetățeni sau companii din China, Ucraina, Turcia și India, conform comunicatului transmis de minister.

Motivele invocate de aceștia în încercarea de a achiziționa proprietăți variau, de la interese de afaceri, până la recreere sau utilizare rezidențială.

Proprietățile în cauză sunt situate în diverse zone din țară, de la Imatra, în est, până la Rovaniemi, în nord.

„Vom preveni tranzacțiile imobiliare care ne-ar putea amenința securitatea”

Ministrul finlandez al apărării a revocat dreptul celor 14 solicitanți de a cumpăra proprietăți, deoarece „achizițiile ar putea fi considerate un risc pentru securitatea națională”, s-ar putea considera „că împiedică organizarea apărării naționale sau că pun în pericol securitatea aprovizionării”, a precizat instituția condusă de Antti Häkkänen.

Autoritățile din Finlanda au blocat tot mai multe tranzacții de acest gen în ultimii ani, pe fondul îngrijorărilor tot mai prezente că achizițiile ar putea fi folosite „pentru a obține un punct de sprijin în țară sau pentru a submina capacitatea autorităților publice de a acționa”, declara Häkkänen în acest an.

Decizia anunțată acum de minister a fost luată în temeiul legii finlandeze privind cerințele de autorizare pentru anumite achiziții imobiliare, care a intrat în vigoare în 2019.

„Vom preveni tranzacțiile imobiliare care ne-ar putea amenința securitatea”, a spus ministrul Häkkänen, joi, când au fost dezvăluite publicului cele mai recente cazuri.

FOTO: Janusorlov | Dreamstime.com