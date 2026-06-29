Firmele mari scapă de un dosar cerut de Fisc. Una din raportări dispare

Dacă ai o firmă cu vânzări de peste un milion de euro pe an, în fiecare vară, pe lângă toate celelalte obligații, mai exista una: raportarea contabilă semestrială, depusă până la 30 iunie. Un set de documente care rezuma activitatea din primele șase luni – bilanț prescurtat, date despre angajați, cifre de profit sau pierdere. Pentru 2026, Ministerul Finanțelor a decis că această raportare nu mai e necesară.

Ce înseamnă, concret?

Dacă firma ta a înregistrat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul a un milion de euro la finalul anului 2025, în mod normal ar fi trebuit să pregătești aceste documente și să le depui electronic la ANAF până la 30 iunie 2026. Nu mai trebuie, potrivit unui anunț al Finanțelor. Rămâne, în schimb, obligația standard: situațiile financiare anuale, la finalul exercițiului. Acelea nu se schimbă.

De ce exista această raportare, la urma urmei?

Legea contabilității (nr. 82/1991) permite Ministerului Finanțelor să ceară raportări intermediare – nu doar la final de an, ci și în cursul exercițiului financiar – pentru companiile mari.

Rațiunea era simplă: statul voia o imagine mai frecventă asupra sănătății financiare a firmelor semnificative din economie. În practică, însă, aceste raportări semestriale au ajuns să fie percepute ca birocrație suplimentară, nu ca instrument util de politică economică.

Context mai larg

Decizia vine în contextul unui discurs general despre reducerea sarcinilor administrative pentru mediul de afaceri – subiect tot mai prezent pe agenda europeană, în condițiile în care Comisia Europeană și-a asumat explicit obiective de simplificare a reglementărilor pentru IMM-uri.

România are una dintre cele mai complexe poveri de conformare fiscală și contabilă din regiune, dacă te uiți la numărul de declarații și raportări pe care o firmă medie trebuie să le depună anual. Eliminarea raportării semestriale este un pas mic, dar simbolic în direcția simplificării.

Ce urmează?

Măsura e valabilă deocamdată doar pentru 2026. Ministerul Finanțelor nu a eliminat definitiv instrumentul, ci a suspendat obligația pentru un an. Autoritățile urmează să reanalizeze dacă raportarea semestrială mai este necesară în anii următori -ceea ce sugerează că decizia finală depinde de cum va evolua nevoia de date intermediare la nivel de sistem.