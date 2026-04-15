Folosirea roboților și dronelor pentru livrări de mâncare poate reduce până la 1$ costul la nivel global

Roboții autonomi pentru livrarea de alimente și dronele ar putea reduce costurile în întreaga lume, până la un minim de 1 dolar per comandă, o schimbare care ar putea debloca profituri de miliarde de dolari pentru industria globală de livrare de mâncare, au declarat miercuri reprezentanți ai cunoscutei bănci Barclays, relatează Reuters.

Platforme globale precum DoorDash colaborează cu operatori de livrare autonomă, în principal prin drone și roboți de livrare pe trotuar (SDR), pentru a-și îmbunătăți capacitățile, ceea ce, potrivit Barclays, semnalează o „schimbare strategică clară”.

Costurile livrărilor autonome variază în prezent între aproximativ 5-7 dolari per livrare în piețele aflate în faza incipientă de adopție, cu costuri ridicate ale forței de muncă, ceea ce este cu 3 până la 4 dolari mai ieftin decât livrarea tradițională realizată de curieri.

Pe termen lung, costurile livrărilor autonome ar putea scădea până la 1 dolar per livrare, ceea ce implică economii potențiale de 8 până la 9 dolari, comparativ cu livrările actuale efectuate de curieri în regiunile cu costuri mai ridicate ale forței de muncă.

Presupunând economii de aproximativ 4 dolari per livrare la niveluri de penetrare pe termen lung, Barclays estimează că livrarea autonomă ar putea debloca aproximativ 16 miliarde de dolari anual în profituri la nivel global pentru platformele de livrare de mâncare.

Folosirea roboților și dronelor pentru livrări e deocamdată la un nivel infim

Penetrarea pe piață a livrărilor autonome se află în prezent într-un stadiu incipient, reprezentând mai puțin de 1% din comenzile globale de livrare de mâncare, estimează Barclays.

Banca se așteaptă totuși ca aceasta să crească până la aproximativ 2% până la sfârșitul deceniului și să ajungă la circa 10% până în 2035.

Barclays se așteaptă ca DoorDash și liderul chinez al livrărilor de mâncare Meituan să fie beneficiari pe termen scurt, având în vedere implementările comerciale timpurii, investițiile la nivel de platformă și expunerea la costuri ridicate ale forței de muncă, care ar putea fi reduse prin automatizare.

De asemenea, estimează că Uber este bine poziționată, și pariază că investitorul tehnologic olandez Prosus va fi un beneficiar pe termen lung.