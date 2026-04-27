Fondatorul Imobiliare.ro va lansa o platformă de investiții în companii private. Unul din investitori este Iulian Stanciu (eMAG)

Adrian Erimescu, fostul CEO și fondator al Imobiliare.ro, intră pe o piață nouă: cea a investițiilor în companii private. Platforma pe care a co-fondat-o, Growceanu, a obținut luni autorizarea Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) și urmează să fie lansată oficial în a doua jumătate a lunii mai 2026.

Proiectul este susținut financiar și de Iulian Stanciu, fondatorul eMAG, unul dintre cei mai cunoscuți antreprenori din România.

Growceanu se adresează investitorilor persoane fizice care vor să intre în companii aflate în fază pre-IPO — adică înainte de listarea la bursă — atât în România, cât și în Europa. Diferența față de alte platforme similare, spun fondatorii, este metodologia de selecție: companiile trec printr-un filtru riguros înainte de a fi prezentate investitorilor, eliminând astfel nevoia ca fiecare investitor în parte să facă propria analiză de la zero.

Adrian Erimescu, fondator Growceanu

„Piețele private nu sunt încă pe deplin dezvoltate. Există cerere activă pentru acces la companii în faza pre-IPO, care nu sunt disponibile altundeva. Acest fapt solicită structură și disciplină în procesul de selecție,” spune Erimescu.

Alături de el, în echipa fondatoare se află antreprenori din Timișoara cu experiență în scalarea de business-uri: Ciprian Man, Valentin Mureșan, Radu Ticiu și Dan Bugariu.