Fonduri UE 2026: Câte 100.000-300.000 EUR pentru firme micro din 6 județe. Taxi, brutărie, IT, sală fitness, coafor, turism, after school și alte afaceri eligibile (proiect de ghid)
Microîntreprinderile din cele 6 județe ale regiunii Nord-Est vor putea obține noi ajutoare de câte 100.000-300.000 EUR pe proiect, pentru investiții în brutării, IT, săli de fitness, saloane de coafor, agenții de turism, transport taxi, after school, grădinițe private și alte afaceri, printr-o linie de finanțare propusă pentru anul 2026, din fonduri europene nerambursabile.
