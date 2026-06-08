Forțe turcești au hărțuit avioane militare care transportau miniștri din UE în Cipru

Forțe turce au încercat să perturbe luni zborurile unor aeronave militare care îi transportau pe miniștrii europeni ai apărării către o reuniune a Uniunii Europene în Cipru, a anunțat guvernul cipriot, citat de Politico.

„Am fost informați de miniștrii apărării din Grecia, Țările de Jos și Franța că, în timpul vizitei lor în Cipru, aeronavele în care se aflau au fost supuse unor interferențe provenite de la aeroportul ilegal Tymbou”, a declarat luni într-un comunicat Victor Papadopoulos, directorul biroului de presă al președintelui Republicii Cipru.

El a adăugat că, în cazul avionului care îl transporta pe Nikos Dendias, ministrul grec al apărării, au fost observate și avioane de luptă turcești care operau în zonă.

„Toate acestea vor fi denunțate în mod corespunzător de Republica Cipru în forurile competente”, a spus Papadopoulos. „Ministrul apărării o va informa astăzi pe înalta reprezentantă a UE pentru afaceri externe și politica de securitate [Kaja Kallas] și va informa, de asemenea, Consiliul European în cadrul lucrărilor sale”, a adăugat el.

De ce are loc o reuniune a miniștrilor Apărării din UE în Cipru

Miniștrii se deplasau luni în Cipru pentru o reuniune a miniștrilor apărării din UE organizată pe insulă. Cipru exercită în prezent președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene pentru un mandat de șase luni.

Oficiali greci și ciprioți au confirmat separat pentru Politico incidentele. Comunicațiile radio cu aeronavele au fost perturbate de controlori de trafic aerian care operau de pe aeroportul Ercan, situat în apropierea localității Tymbou din partea de nord a Ciprului aflată sub control turc.

În plus, două avioane de luptă turcești F-16 au decolat și au urmărit cel puțin una dintre aeronavele care îi transportau pe oficialii europeni în timp ce se apropia de Cipru, menținând însă distanța.

Ciprul este divizat între un nord cipriot turc și un sud cipriot grec din 1974, când forțele turce au invadat insula ca răspuns la o lovitură de stat susținută de Grecia. Ankara nu recunoaște Republica Cipru, stat membru al UE recunoscut la nivel internațional drept singura autoritate suverană asupra întregii insule. Nordul cipriot turc este recunoscut doar de Ankara.

Incidentele, înaintea semnării unui acord militar între Franța și Cipru

Kursad Hudaverdioglu, liderul sindicatului controlorilor de trafic aerian ciprioți turci, a negat incidentul și a declarat că avioanele F-16 „au decolat din cauza unei urgențe” și „au zburat către nordul insulei fără a încălca vreo frontieră după decolare”. El nu a precizat despre ce urgență era vorba.

Incidentele au avut loc înainte ca Franța și Cipru să semneze un Acord privind Statutul Forțelor (SOFA), un acord de cooperare în domeniul apărării care stabilește cadrul juridic ce reglementează prezența personalului militar francez pe insulă.

Acordul urma să fie semnat luni la Nicosia.

Documentul va defini condițiile în care forțele franceze pot fi staționate, se pot antrena și pot desfășura operațiuni în Cipru, cu respectarea suveranității naționale.