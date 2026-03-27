Fost bancher în gigant elvețian cumpără în România

Omul de afaceri Murat Ay, fost bancher în cadrul Julius Baer, cel mai mare grup elvețian specializat în managementul averilor, a intrat pe piața imobiliară românească preluând complexul de birouri @Expo din București de la dezvoltatorul belgian Atenor. Prin această tranzacție, Atenor își asigură ieșirea de pe piața locală.

Operațiunea, anunțată anterior de Profit.ro, a fost confirmată acum oficial de cei de la Colliers România. Aceștia semnalează acum că cele trei tranzacții majore încheiate în primul trimestru includ vânzarea celei de-a doua clădiri din proiectul Equilibrium dezvoltat de Skanska către fonduri administrate de Gránit Asset Management, vânzarea proiectului @Expo al Atenor către Equora Capital și achiziția Record Park, care reprezintă un proiect mixt având o componentă preponderentă de birouri, de către INNO Investments prin fondul BT Property.

