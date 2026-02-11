Fotbalist de la Oțelul, discurs categoric după acuzațiile de la meciul cu FCSB: „Nimeni nu știe cât ne sacrificăm”

Oțelul a fost învinsă clar de FCSB în weekend la Galați, scor 1-4, rezultat care a diminuat șansele gazdelor la a mai prinde play-off-ul în SuperLiga, însă le-a sporit semnificativ pe ale campioanei en-titre.

Paul Iacob le-a răspuns tranșant celor care au acuzat un posibil aranjament în care să fi fost inclus și transferul lui Joao Paulo la FCSB, potrivit Golazo.ro.

„Noi, cei care-l cunoaștem pe Joao Paulo, îi știm valoarea și părerea mea personală este că FCSB a făcut o afacere foarte, foarte bună, pentru că Joao Paulo nu este un jucător de 600.000 de euro, este un jucător de mult mai mult și cred că nu era cazul să se vorbească atâta pe chestia asta. Iar ca să acuzi niște jucători că fac blaturi, ar trebui să ai ceva foarte, foarte adevărat sau să ai o dovadă clară ca să poți să faci aceste afirmații”, a declarat fotbalistul, miercuri, la Digi Sport.

El a spus că acuzațiile au „durut foarte tare”.

„A durut foarte tare, pentru că deja toată lumea a vehiculat foarte, foarte multe chestii și doare. Doare, pentru că nimeni nu știe cât am mers noi cu autocarul, nimeni nu știe cât de greu ne-a fost și nimeni nu știe cât ne sacrificăm. Au fost băieți care au jucat 90 de minute, după alte 90 de minute, după alte 90 de minute, după alte 90 de minute. Sunt 4 meciuri la rând din 3 în 3 zile. Oțelul a avut cea mai grea programare dintre toate echipele”, a mai declarat Paul Iacob.