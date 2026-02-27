FOTO Cântărețul Peter Pop și soția sa, fostă handbalistă la națională, intră pe piața imobiliară
Bogdan Popa (42 de ani), cunoscut sub numele de scenă Peter Pop, și soția sa, Ana-Maria Tănasie (30 de ani), fostă handbalistă la echipa națională, au intrat pe piața imobiliară sub brandul Larss Residence, nume inspirat de formația de muzică a lui Bogdan, Son of Lars, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro.
Bogdan Popa a devenit cunoscut în 2014, când a lansat, alături de Lora, super hit-ul Singuri în Doi. Ulterior a devenit solist al trupei Son of Lars și a jucat și în producția românească #Selfie69. El a avut și o carieră de fotomodel.
