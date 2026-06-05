FOTO „Cel mai rapid și puternic vehicul de serie din istoria noastră”. Audi prezintă noul supercar Nuvolari, cu peste 1000 CP

Conceptul Audi C nu s-a transformat într-un Audi TT, așa cum s-a speculat, ci a devenit „cel mai rapid și puternic vehicul de serie din istoria mărcii”, cu un nume care vine de asemenea din istoria mărcii Audi.

Marca germană premium Audi are un nou automobil de top, unul care înlocuiește în gamă celebrul R8, dispărut de mai mulți ani din producția de serie.

Numele noului model este unul preluat din italiană, pentru a păstra spiritul latin al mărcii (Audi este traducerea latină a numelui fondatorului August Horch). Audi Nuvolari are în centru un sistem performant hibrid, care dă un semnal important pentru viitorul mărcii care nu cu mult timp în urmă avea planuri să devină electrică.

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