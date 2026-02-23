FOTO Corporație finlandeză intră în România, preluând direct o fabrică

Incap Corporation, furnizor global de Electronics Manufacturing Services (EMS), a finalizat achiziția Lacon Group, extinzându-și capacitatea de producție și prezența în Europa Centrală.

În decembrie 2025, Incap Corporation a anunțat semnarea unui acord pentru achiziționarea a 100 % din acțiunile Lacon Group, o companie EMS bine consolidată, cu facilități de producție în Germania și România. Achiziția a fost finalizată la 19 februarie 2026, după obținerea aprobărilor necesare din partea autorităților competente din Germania și România. Lacon Group este acum o filială deținută integral de Incap Corporation, iar rezultatele sale financiare vor fi consolidate în raportarea Incap Group începând cu 20 februarie 2026.

