FOTO. După patru ani. Cum a arătat și a jucat Serena Williams în primul meci oficial după întoarcerea în tenisul profesionist

Americanca s-a întors la 44 de ani cu o victorie într-o competiție oficială pe terenul de tenis, în proba de dublu de la Queen’s, Marea Britanie.

Serena nu mai jucase un meci oficial de la înfrângerea suferită în turul al treilea al US Open, la 2 septembrie 2022, în faţa australiencei Ajla Tomljanovic.

Dublul Serena Williams-Victoria Mboko (19 ani, Canada) a trecut miercuri în două seturi de perechea Nicole Melichar-Martinez -Erin Routliffe, 7-6, 6-2.

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Pe o arenă plină, Williams s-a mișcat destul de bine, chiar dacă a ratat câteva mingi ușoare și a părut ușor imobilă, însă un meci de dublu e mai puțin solicitant decât unul de simplu. O recunoscuse și Williams înainte de partidă, atunci când a fost întrebată dacă va juca în viitor și la simplu.

„În ceea ce priveşte proba de simplu, nu pot spune nici da, nici nu. Deocamdată, răspunsul este nu. Simt că probabil trebuie să mă antrenez puţin mai mult dacă vreau să joc la simplu. Vom vedea dacă voi reuşi. Şi dacă nu voi reuşi, înseamnă că nu este drumul meu de urmat în acest moment”, a a spus Serena, citată de News.ro.

Americanca a servit puternic pe finalul meciului, în ultimul game, atunci când a și servit doi așa.

Serena Williams este cea mai titrată jucătoare de tenis din istorie, cu 23 de titluri de mare șlem câștigate.

După Queen’s, Williams ar urma să joace și la Berlin, dar marea întrebare este dacă va fi selectată printr-un wildcard să joace la Wimbledon, turneu pe care l-a câștigat de șapte ori.