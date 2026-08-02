FOTO George Copos își face club de echitație în Snagov

Omul de afaceri George Copos, fostul proprietar al echipei de fotbal Rapid București, lucrează la construcția unei baze sportive de echitație pe un teren cumpărat anul trecut în Snagov, unde va putea găzdui 10 cai de elită, potrivit documentelor analizate de Profit.ro.

Daria Copos (15 ani), fiica lui George Copos din a doua căsătorie, a fost campioană națională în 2024 și a ajuns în Top 10 la Campionatul European în 2025, făcând parte din lotul național de echitație.

George Copos a cumpărat în primăvara anului trecut, prin intermediul companiei sale Ana Hotels, un teren în suprafață de circa 2 hectare amplasat în satul Ciofliceni, din Snagov, chiar lângă clubul de echitație Arkadia Horse Club.

Planul investitorului este să construiască pe acest teren o clădire cu două corpuri care va avea destinația de grajd pentru cai de elită folosiți la concursuri sportive ecvestre.

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