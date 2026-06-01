FOTO Hidroelectrica ține oferta cu preț mic în facturi și luna aceasta

Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie din România și furnizor pentru un milion de clienți, păstrează oferta de 0,45000 lei/kW, fără taxe, din luna mai, și pentru luna iunie.

Perioada contractuală este de 12 luni.

Recent, compania a atins pe bursă o valoare de piață de peste 70 miliarde lei, ajungând pentru un moment și la 72,4 miliarde lei. Este un record absolut pentru BVB.

De la începutul anului a fost înregistrat un randament de aproape 30%, cu circa 10 puncte procentuale peste media indicelui BET.

