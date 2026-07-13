FOTO Investiție în România. Gigantul Eaton a lansat lucrările de construcție a unei noi fabrici în Maramureș. În urmă cu 3 ani a apelat și la roboți

Conglomeratul industrial american Eaton a lansat lucrările de construcție a unei noi fabrici în Maramureș, investiție de 6 milioane dolari.

„Proiectul de 26 milioane de lei depășește simpla construire a unei hale și reprezintă un nou pas în dezvoltarea operațiunilor noastre. Mulțumim autorităților locale și județene pentru promptitudinea cu care au sprijinit demararea construirii drumului de legătură dintre halele de producție, o investiție esențială pentru eficientizarea transportului intern al mărfurilor”, transmite Pamela Mack, Operations Director al Diviziei PMCC a Grupului Eaton.

Acum, Eaton România a marcat debutul lucrărilor de construire a celei de-a treia unități de producție din județ, în satul Sârbi. Proiectul presupune o hală de 5.000 mp.

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