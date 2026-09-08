FOTO Mare lanț fast-food intră în România, cu plan amplu de extindere

Lanțul maghiar de tip fast-food Simon’s Burger se extinde în România, deschizând acum primul său restaurant, la Cluj-Napoca.

Restaurantul funcționează deja în regim de soft opening, iar sâmbătă, 12 septembrie, are loc Grand Opening-ul oficial, unde sunt așteptate peste 1.000 de persoane. Deschiderea de la Cluj-Napoca este primul pas al unui plan de 25 de restaurante la nivel național în cinci ani.

Primul restaurant este astfel deschis în centrul Clujului și va fi operat de Simon’s Burger CJ SRL, deținătorul drepturilor de franciză.

Obiectivul nu este o prezență punctuală pe piață, ci construirea unei rețele de tip QSR – quick service restaurant, scalabil la nivel național.

Mai multe detalii pe Profit.ro.