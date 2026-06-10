FOTO Noua generație a celui mai cunoscut SUV Audi, dezvăluită în premieră. Motoare diesel care sfidează legislația UE

Audi a publicat primele imagini ale SUV-ului Q7, un model care a făcut celebră marca din Inglostadt la momentul lansării sale, acum peste 20 de ani. Mașina preia elementele de design regăsite pe restul gamei și le duce la un alt nivel, însă lovitura pe care o dă Uniunii Europene este motorizarea diesel V6.

După anunțul oficial care a confirmat lansarea unui nou Q7 în vara acestui an, Audi vine acum cu primele fotografii care dezvăluie în premieră cum va arăta a treia generație a celui mai cunoscut SUV al mărcii. Q7 a fost cel mai scump și complex model al mărcii, pentru o bună perioadă de timp, chiar dacă generațiile sale au avut o viață mai lungă decât obișnuia industria auto.

Noul Audi Q7 va avea o platformă comună cu primul Q9 din istoria mărcii cu patru cercuri, beneficiind de un design care preia elemente de la cele mai recente modele lansate pe piață, începând cu A5, A6, Q5 și terminând cu Q9.

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