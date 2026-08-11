FOTO PREMIERĂ Un mare brand intră în România, adus de fratele președintelui Emiratelor Arabe Unite. Tendam aduce și Cortefiel

Grupul Tendam, al doilea cel mai mare grup de modă din Spania, după Inditex, intră pe piața românească și cu brandul Cortefiel, după ce în primăvară a confirmat informațiile Profit.ro conform cărora va aduce și marca sa fanion Springfield, magazine care au mai fost în România, dar în sistem de franciză.

Cortefiel va intra la RIVUS Cluj-Napoca, cel mai mare proiect real-estate în dezvoltare din România, investiție de 550 de milioane de euro a companiilor IULIUS și Atterbury Europe, aflat în plin proces de construcție.

Grupul Tendam deține brandurile Cortefiel, Springfield și Women’secret, alături de Pedro del Hierro, Hoss Intropia, Slowlove, High Spirits, Dash and Stars, OOTO, HI&BYE, Milano și Fifty. Tendam operează peste 1.800 de puncte de vânzare în peste 80 de țări.

Printre retailerii care au închiriat spații în RIVUS se numără grupul spaniol Tendam, unul dintre cei mai mari pe segmentul fashion din Peninsula Iberică. Acesta va opera în noul proiect brandul premieră pentru România – Cortefiel -, precum și conceptele Springfield și Women’secret.

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