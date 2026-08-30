FOTO Primul rival pentru Dacia Hipster: japonezii aduc prima mașină kei-car în Europa

În plină dezbatere despre inventarea unei noi clase de automobile în Europa pentru a putea permite producția de mașini electrice accesibile, una dintre cele mai populare mărci japoneze în segmentul kei-car a decis să deschidă drumul în Europa cu o astfel de mașină.

Suzuki e-Sky va fi prima kei-car electrică adusă din Japonia în Europa pentru a intra în segmentul pe care Comisia Europeană se chinuie să-l creeze.

Planurile autorităților europene, demarate la propunerea constructorilor Renault și Stellantis, urmăresc crearea unei categorii de mașini de mici dimensiuni, cu mai puține restricții privind emisiile și echipamentele de siguranță, care să nu fie nici cvadricilu, dar nici să nu intre în clasele existente A sau B, conform analizei Profit.ro.

Avantajul japonezilor este că ei știu cel mai bine să construiască astfel de mașini. În Japonia, mașinile kei-car sunt categoria cea mai vândută, pentru că au un preț accesibil, au dimensiuni foarte mici și pot fi parcate aproape oriunde, și sunt mai puțin costisitoare pentru producători.

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