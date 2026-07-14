FOTO Proprietarul Muzeului Recordurilor Românești vinde un proiect abandonat de birouri, început acum 20 de ani în Dorobanți

Arhitectul Ion Chirescu, cunoscut și ca proprietar al Muzeului Recordurilor Românești, a scos la vânzare, la un preț de circa 11 milioane de euro, un proiect abandonat de birouri a cărui construcție a fost începută în urmă cu aproximativ 20 de ani și care are finalizate 3 subsoluri pentru parcări în zona bucureșteană Dorobanți.

Ion Chirescu a început să lucreze la construcția unei clădiri de birouri pe Calea Dorobanți, peste drum de Ambasada Turciei, în urmă cu mai bine de 20 de ani. Proiectul are realizate fundațiile și subsolurile înainte de criza economică din 2008, însă a fost abandonat.

În 2011, Ion Chirescu a mai cumpărat încă trei proprietăți adiacente și a inițiat un Plan Urbanistic Zonal care viza construcția unui imobil cu înălțimi de 2, 4, 5, 6 și 7 etaje și o suprafață de 8.567 de metri pătrtați.

Mai multe detalii pe Profit.ro.