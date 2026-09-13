FOTO: „Sunt independent”. La 74 de ani, dl. Ion stă într-o casă din panouri „sendviș”, în București, și face 1.000 EUR/lună cu lockerele firmelor de curierat

Domnul Ion Ghenof a lucrat și a făcut diverse afaceri, o viață, iar acum, la 74 de ani, a găsit o sursă de venit pasiv mai mare decât pensia sa, fără să mai fie nevoit să depună efort: lockerele amplasate de firmele de curierat în chip de gard, pe marginea curții sale, pe o stradă circulată din București.

„Am avut și eu afaceri, am avut un restaurant, am prins niște bani cu terenurile, luam unul mai mare și îl făceam bucățele…”, povestește domnul Ion.

Ca mulți alți bucureșteni, și reporterul StartupCafe și-a ridicat de la lockerul unui operator de curierat cumpărăturile comandate pe un magazin online. Așa am dat de domnul Ion, care locuiește după dulăpioarele metalice ale companiilor de curierat, pe o stradă din Sectorul 2 al Capitalei, într-o zonă semicentrală.

A acceptat imediat să vorbească cu un jurnalist și m-a invitat în curte, să nu stăm în picioare, pe trotuar.

Citește mai departe pe StartupCafe…