FOTO Tip Top pregătește redeschiderea unei cofetării emblematice a Bucureștiului, închisă de peste un deceniu

Lanțul de cofetării Tip Top, unul cu tradiție pe piața locală, lansat în 1993 și funcționând fără întrerupere până în prezent, a început lucrările de consolidare și modernizare la unitatea din Piața Drumul Taberei (denumită anterior Piața Moghioroș), una emblematică pentru cartierul bucureștean, dar închisă de peste un deceniu.

Lucrările au început luna trecută și sunt programate să dureze un an, conform datelor Profit.ro. Vechea cofetărie, astăzi închisă de mulți ani, era amenajată cu parter și etaj. Proiectul de acum prevede desființarea etajului, lucrările de demolare în acest sens fiind deja lansate.

